Juicio de Johnny Depp: Amber Heard casi fue reemplazada en “Aquaman 2″ por falta de química con Jason Momoa

Amber Heard fue demandada por difamación por su ex marido Johnny Depp (Reuters)

Amber Heard terminó de presentar su caso el martes en la demanda civil iniciada por su ex esposo Johnny Depp, que no fue llamado a declarar por la defensa de su ex. Los abogados de la actriz inicialmente sugirieron que Depp se iba a volver a sentar en el estrado, pero finalmente optaron por no hacerlo.

En este contexto, el presidente DC Films, Walter Hamada, dijo en una declaración pregrabada que se mostró ante los jurados el martes que Amber Heard y el coprotagonista de “Aquaman”, Jason Momoa, no tenían mucha química, y negó que el sueldo de Heard se haya visto afectada por algo dicho por Depp o su abogado Adam Waldman.

Según testificó, Warner Brother tuvo que “fabricar” la química entre Amber Heard y Jason Momoa en la posproducción de “Aquaman” y su papel en la segunda película no se vio afectado de “ninguna manera” por nada de lo que dijo Johnny Depp.

“Realmente no tenían mucha química juntos”, dijo.

Walter Hamada, ejecutivo de Warner Bros., habla en un testimonio pregrabado (Reuters)

Hamada aseguró que la química se logró en post-producción, donde la edición y la música sirvieron para dar una idea diferente. “Lo reconoces cuando lo ves, y la química no estaba allí”, dijo el ejecutivo.

Hamada le dijo al jurado que el papel de Heard como Mera en “Aquaman 2″ no fue reducido y que su breve participación fue planeada desde el principio.

“¿Se redujo su papel alguna vez por alguna razón?”, le preguntó el abogado de Depp, Ben Chew, a Hamada. “No”, respondió.

Heard, de 36 años, afirmó que tuvo que “luchar” para permanecer en la secuela y dijo que su papel se redujo significativamente por la campaña difamatoria de su ex marido.

El estreno de “Aquaman and the Lost Kingdom” está programado para marzo de 2023.

Johnny Depp habla con uno de sus abogado en un tribunal de Fairfax, Virginia, Estados Unidos (Reuters)

Una experta de la industria del entretenimiento, Kathryn Arnold, testificó el lunes que Heard perdió entre 45 y 50 millones de dólares en oportunidades laborales después de que supuestamente Depp la difamó.

Heard interpretó a Mera en “Aquaman”, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos y su carrera debería haber explotado después de esto, dijo.

“En la industria les gusta su trabajo”, dijo Arnold. “Pero no pueden trabajar con ella en este momento”.

Arnold comparó las ganancias de Heard con una serie de otros actores para sacar conclusiones sobre cómo podría haber sido la trayectoria de su carrera, si no fuera por las declaraciones del abogado de Depp, Adam Waldman.

Heard ganó USD 1 millón por su papel de Mera en “Aquaman” en 2018, y USD 2 millones por “Aquaman 2″, que se estrenará el próximo año. Arnold testificó que Heard debería haber podido renegociar su salario de “Aquaman 2″ por USD 4 millones o más, pero no pudo porque no tenía influencia.

Pero Hamada dijo que la política del estudio era no renegociar los contratos.

En el contrainterrogatorio, el abogado de Depp, Wayne Dennison, discrepó con Arnold, sugiriendo que los actores son más famosos que Heard.

Dennison señaló que el daño a la carrera de Heard podría deberse a la prensa negativa relacionada con el juicio por difamación de 2020 en el Reino Unido. El abogado del actor también argumentó que Depp no es responsable de la campaña negativa en las redes sociales dirigida a Heard.

Richard Marks, un abogado de la industria del entretenimiento, fue llamado el martes por el equipo de Depp para desestimar las afirmaciones de Arnold.

Arnold comparó la posible trayectoria profesional de Heard con Jason Momoa en “Aquaman”, Chris Pine en “Star Trek” y Gal Gadot en “Wonder Woman”.

Pero Marks dijo que no hay base para la cifra multimillonaria de Arnold, y que los actores que usó como comparación con Heard son grandes estrellas. “Jason Momoa no es un actor comparable”, dijo Marks. “Interpretó a ‘Aquaman’, no un personaje secundario como Mera”.

La jueza Penney Azcarate (REUTERS)

También el martes, la jueza Penney Azcarate rechazó una solicitud de los abogados de Depp para desechar una contrademanda de 100 millones de dólares que Heard presentó contra Depp. La contrademanda alega que el entonces abogado de Depp, Adam Waldman, difamó a Heard cuando calificó sus acusaciones de abuso como un engaño.

Sin los miembros del jurado presentes, el abogado Ben Chew le dijo a la sala del tribunal de Fairfax, Virginia, que la base de la contrademanda de Heard, tres declaraciones públicas hechas por el abogado de Depp, Adam Waldman, en 2020, no pueden vincularse directamente con el hecho de que Depp haya “participado” o “autorizado” los comentarios.

Waldman testificó en el caso, pero invocó el privilegio abogado-cliente en la mayoría de las preguntas.

Azcarate luego leyó su fallo sobre el asunto, negando la moción para anular la contrademanda. Antes del inicio del juicio, el equipo de Heard intentó solicitar que se desestimara el caso de Depp contra ella, pero la jueza también negó la solicitud.

El actor de “Piratas del Caribe” ha testificado que su “objetivo es la verdad” mientras busca limpiar su nombre en el juicio, que está siendo televisado en vivo a través de varios medios. Ha dicho varias veces bajo juramento que nunca golpeó a Heard ni a ninguna mujer. Debido a las acusaciones de Heard, Depp dijo que perdió “nada menos que todo”.

Heard testificó: “Quería limpiar mi nombre. Eso es todo lo que tengo. Todo lo que tengo es mi nombre. Vengo de la nada. Todo lo que tengo es mi integridad. Todo lo que tengo es mi nombre, y eso es exactamente lo que prometió quitarme”.

Depp está demandando a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en el que no lo nombra, pero se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.

