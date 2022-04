Paulina Rubio rompió el silencio con respecto a la salud de Susana Dosamantes:”Mi madre está en sanación”

Paulina agradeció el apoyo a su madre (Foto: Instagram/@paulinarubio)

El mundo del espectáculo mexicano se ha conmovido por una lamentable noticia que fue difundida hace solo unos días: Susana Dosamantes está luchando contra el cáncer de páncreas que le detectaron unas semanas atrás. Ante ello los reflectores se han puesto una vez más ante Paulina Rubio, quien a pesar de que ya había mando un mensaje de apoyo en redes sociales a su madre, ahora rompió el silencio y habló sin filtro sobre lo que su familia está viviendo.

La Chica Dorada fue entrevistada por diversos medios de comunicación y como muestra del cariño que le tiene a las televisoraque han apoyado su carrera, como Televisa en la cual ha trabajado gran parte de su vida y en la que la primera actriz realizó recientemente su última telenovela -antes del diagnóstico médico-, ahora ha brindado la primer entrevista en la cuál resaltó los decretos que hace para que todo se solucione así como su agradecimiento con el público que la ha apoyado.

“En sanación, mi madre está en sanación, mamá sana, mamá sana, mamá sana y ese es mi mantra, y gracias por tanto amor, y gracias por darme la oportunidad de trabajar y de estar aquí presentes, los amamos muchísimo, gracias por sus plegarias, gracias por ese momento y nos vemos en los conciertos. Nada más decirles que los amamos, son nuestra familia y gracias”, explicó.

Susana se convirtió en madre de Pulina el 17 de junio de 1971 (Foto: Instagram/@sdosamantesof)

A pesar de que aparentemente hay un gran silencio por parte de la primera actriz, hace solo unos días Pati Chapoy obtuvo la exclusiva en México y aunque no fue una entrevista en vivo en el foro de Ventaneando o por alguna plataforma digital, la madre de La Chica Dorada le mandó un audio muy peculiar a la periodista de espectáculos, donde habló de alguna manera sobre cómo se encuentra actualmente, quién la está acompañando en todo el proceso.

“Te haré saber cómo va todo; estoy haciéndome el check up, mi marido también. Pero ya sabes que aquí uno tiene que confesar si vas a operarte las hemorroides o las adenoides [en tono de broma]. Te mantengo informada, ahí ando en check ups porque soy muy prevenida”, expresó.

Ambas son muy unidas (Foto: Instagram/@paulinarubio)

El 21 de abril compartió un comunicado donde dio mayor información sobre el diagnóstico que le han dado en las últimas semanas, agregando que la unión familiar con sus nietos, La Chica Dorada, su hijo Enrique Rubio y su círculo más cercano le han permitido tomar todo de buena manera, siendo muy positiva y confiando plenamente en los conocimientos de los médicos de Miami Florida, Estados Unidos y la Ciudad de México, lugares donde se está atendiendo.

“Sus hijos, sus nietos y su familia estamos unidos y enfocados en su recuperación. Tenemos plena confianza en el cuerpo médico tanto de México, como el de Miami, que cuenta con amplia experiencia y profesionalismo en este tipo de cáncer. Pedimos a nuestros compañeros de la prensa, de la manera más atenta, el respeto que merece este tipo de situación, evitando especulaciones falsas e innecesarias. Les mantendremos informados según vaya evolucionando y agradecemos de antemano todas las muestras de apoyo y cariño recibidas”; compartieron en exclusiva para una famosa revista de sociales.

La actriz padece cáncer de páncreas (Foto: archivo)

Paulina Rubio habló sobre sus polémicas presentaciones con Alejandra Guzmán

Tras un arranque muy escandaloso de su gira Perrísimas Tour en Estados Unidos, donde las cantantes deslumbraron a su público latino que no dejó de corear y alabar sus canciones, videos en redes sociales dejaron ver ciertos “desaires” que La Chica Dorada le había hecho a La Reina de Corazones en el escenario, ahora es la intérprete de canciones como Yo No Soy Esa Mujer, Ni Rosas Ni Juguetes o Ni Una Sola Palabra la que habla de su ex rival.

“Creo que cada vez mejora más, en verdad no somos fake, estamos haciendo las cosas por amor, cada vez estamos mejor y eso es lo bonito. Alejandra está increíble, creo que los fans dan todo y nosotras damos más por ellos”, expresó para Despierta América.

Así lucieron las cantantes (Fotos: Instagram/@paulinarubio/@laguzmanmx)

