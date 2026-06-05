España

Los padres de un colegio de Málaga se ven obligados a pagar 4.300 euros para que instalen aire acondicionado en las aulas: “Llevamos mucho tiempo peleando por esto”

El objetivo es lograr que la climatización llegue a 22 clases, pero el plazo límite para recaudar el dinero es el 30 de junio

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Dos alumnas se abanican en una clase. (Europa Press)
Dos alumnas se abanican en una clase. (Europa Press)

Miles de padres de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid han recibido en los últimos días un documento de 16 páginas titulado: Plan de alerta y prevención frente a olas de calor. En él, se explican los riesgos de las altas temperaturas para la salud de los niños (y de los profesores y los trabajadores de los centros) y se ofrecen multitud de recomendaciones. Por ejemplo: “Evitar la radiación solar directa, siendo preferible permanecer en las zonas de sombra que tiene el patio, y, en el caso de las aulas, bajar las persianas a las que les incida el sol directamente; evitar las actividades de deporte y otras que supongan esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día; favorecer actividades sedentarias; adaptar ritmos de trabajo a las condiciones climáticas y tolerancia de empleados/as al calor, estableciendo pausas en zonas sombreadas y/o más frescas”. Y un largo etcétera.

Lo que no menciona el documento, pero se sobreentiende sin necesidad de leer entre líneas con sagacidad, es algo que todos los padres, niños y profesores saben: los colegios, al contrario que las oficinas, las tiendas o cualquier espacio público del país, no tienen aire acondicionado.

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Ahora, las familias del colegio Santa Amalia de Fuengirola, en Málaga, han emprendido una iniciativa para poner aire acondicionado en el edificio en el que estudian sus hijos. Sin embargo, deben reunir 4.300 euros, porque la ayuda recibida por el Plan de Confort Térmico de la Junta de Andalucía no cubre la totalidad de la infraestructura necesaria. Por ello, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) ha impulsado una campaña de recaudación de fondos.

El cartel del AMPA. (AMPA)
El cartel del AMPA. (AMPA)

La campaña se ha difundido principalmente en los grupos de WhatsApp de las familias. “Desde el AMPA llevamos años luchando para que nuestros hijos e hijas tengan lo que se merecen: aire acondicionado en todas las aulas. ¡El bienestar de nuestros peques no puede esperar más!”. Así que están dispuestos a pagarlo ellos mismos.

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“Entre todos haremos realidad este sueño”

La subvención autonómica ha permitido al colegio contar con algo más de 14.000 euros, pero el propio director del centro, Francisco Gómez, puntualizó que esa cifra no será suficiente: la falta de presupuesto afectará “entre cinco y seis aulas”, ha declarado a Diario Sur.

Una vez obtenido el visto bueno del Ayuntamiento de Fuengirola, el proyecto técnico quedará listo para ejecutarse, aunque el director explicó que “hay que ver si es viable, pero yo creo que sí, y que no habría tampoco ningún problema si fuera necesario aumentar la potencia eléctrica” en el centro.

Infobae entrevista a los trabajadores y las alumnas del CEPA Joaquín Sorolla, el centro que se encarga de alfabetizar a toda una generación.

El objetivo es lograr que la climatización llegue a 22 clases, incluyendo el aula específica para alumnos con necesidades educativas especiales. Las familias ya han conseguido más de 1.500 euros en la colecta, pero el plazo límite para alcanzar la cifra total es el 30 de junio. El cartel de la asociación reitera: “Llevamos mucho tiempo peleando por esto y ahora que estamos en la recta final no podemos permitir que la situación nos frene y entre todos haremos realidad este sueño”.

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