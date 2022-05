Viralizan video donde Ángela Aguilar asegura que le dará una nalgada a quien le sea infiel: “chancla que tiro no la vuelvo a recoger”

La cantante está en el medio desde muy pequeña (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Recientemente, Ángela Aguilar se vio involucrada en una fuerte polémica debido a que se filtraron unas imágenes donde se revelaría su relación romántica con Gussy Lau. Sin embargo, poco tiempo después, la joven cantante dio a entender que estaba soltera nuevamente.

Fue en este contexto que usuarios de redes sociales viralizaron en TikTok un antiguo video donde se aprecia a la hija de Pepe Aguilar, cuando era una niña, arremeter contra sus futuras parejas y señalar que les daría nalgadas en caso de que la trataran mal.

“¿Cuál es el punto de tener un novio que si te van a ir por otra, mejor tú nada más le pegas en las pompas. La chancla que tú tiras, no la vuelves a levantar y si ese novio te vuelve a decir: ‘no, es que perdón, yo estaba con otra...’, no, no creo”, se escucha aseverar a la cantante mientras está sentada.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los internautas coincidieron en que las palabras de Ángela eran las más adecuadas.

“Ella aparte de tener mucho talento tiene mucha carisma porte y seguridad brilla mucho y eso no les gusta a mucho dicen que se cree mucho claro es”. “Cómo no escuché ese consejo antes”. “Belleza autentica real, estrella brilla aunque miles la quieran apagar x envidia x no son felices y obvio no brillan como ella. Honor de familia”, fueron algunas de las menciones.

Luego de que a mediados de marzo surgiera en las redes sociales un par de fotografías donde se le ve a Ángela Aguilar muy de cerca con el compositor Gussy Lau, Ángela dio a entender que todo su romance había concluido.

Y es que, uno de los puntos claves del escándalo, fue que Gussy Lau confirmó su relación con Ángela a pesar de que ambos habían acordado mantenerla en privado. Por lo que al hacerse pública la noticia, la joven intérprete apareció en un video para señalar que había sido vulnerada su decisión.

Gussy Lau envió mensaje a Pepe Aguilar (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México/IG Angela Aguilar)

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip.

Sobre las imágenes difundidas, Ángela dijo haber confiado en una persona que la hizo sentir defraudada, ya que las imágenes que circulan no únicamente la afectan en su vida privada sino también en el rubro laboral.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?...Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, explicó la cantante.

A finales de abril, Leonardo Aguilar, hermano mayor de la intérprete contó cómo ha sobrellevado la familia el escándalo mediático.

“Tenía muchas ganas de hablar al respecto, pero creo que Ángela lo dijo todo en el video que salió y que se hizo viral; creo que mencionó los puntos más importantes, que está refugiada en su familia, como siempre lo ha hecho, y de igual manera yo siempre he estado por y con ella”, dijo el también cantante de 22 años en entrevista con la revista TVyNovelas

