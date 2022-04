Cómo el escándalo con Gussy Lau ayudó a Ángela Aguilar, según su hermano Leonardo

Leonardo tiene 22 años y Ángela, 18 (Fotos: Gettyimages)

La llamada “dinastía Aguilar” se ha mantenido varios días en el ojo público luego de que a finales de marzo de este 2022 aparecieran en las redes sociales algunas imágenes donde se le ve a Ángela Aguilar muy cercana al compositor Gussy Lau, quien tras el revuelo mediático confirmó que efectivamente sostenía una relación con la llamada “princesa del regional mexicano”.

Tras ello, la cantante de Ahí donde me ves publicó un video donde expresó sentirse vulnerada en su intimidad, pues las imágenes fueron captadas en una videollamada que sostuvo con algún amigo cercano, por lo que también se sintió traicionada. Aunque no se refirió a su relación con el músico, la cantante dijo que reflexionaría qué pasaría en adelante con su vida.

A los pocos días la familia Aguilar viajó a París en medio del escándalo y con ello “pusieron tierra” de por medio al asunto. Al momento no se sabe si Ángela, de 18 años, continúa o no su romance con Gussy Lau, 15 años mayor a ella, hecho que fue criticado y causó revuelo.

Pese a que Gussy confirmó el romance, la joven no se ha expresado al respecto (Foto: Instagram@gussylauv)

Ahora, Leonardo Aguilar, hermano mayor de la intérprete contó cómo ha sobrellevado la familia el escándalo mediático, esto a días de que Pepe Aguilar declaró ante la prensa que en su momento hablará de la situación que involucra a su hija y al compositor, quien trabaja con él en su sello discográfico.

“Tenía muchas ganas de hablar al respecto, pero creo que Ángela lo dijo todo en el video que salió y que se hizo viral; creo que mencionó los puntos más importantes, que está refugiada en su familia, como siempre lo ha hecho, y de igual manera yo siempre he estado por y con ella”, dijo el también cantante de 22 años en entrevista con la revista TVyNovelas.

El cantante, quien a la par de trabajar con su padre y su hermana en el espectáculo Jaripeo sin fronteras, contó que su familia se encuentra unida, pero reiteró que los temas escandalosos se tratan al interior de la intimidad de la llamada “dinastía Aguilar”:

“La familia Aguilar está más unida que nunca, así te lo puedo resumir. Siempre hemos estado unidos y así seguiremos, por más difíciles que puedan ser las cosas, y eso lo tratamos en privado”, expresó.

Leonardo destacó que tiene "mucho amor" por su hermana (Fotos: Ig@leonardoaguilaroficial @angela_aguilar_)

El cantante de El comienzo del final, sencillo de su faceta como solista con la que busca cimentar una carrera propia, contó que ha podido hablar con su hermana al respecto de la situación que la vincula sentimentalmente con el ganador del Latin Grammy:

“Sólo tengo muchísimo amor por ella desde que éramos niños. Yo soy su hermano mayor y la quiero con todo mi corazón, esto sólo nos ayudó a crecer y comprender que nuestra relación debe ser más unida y dejar a un lado lo que nos pueda afectar”

Leonardo contó su percepción sobre cómo ve el público a su mediática familia, pues recordemos que el legado proviene desde los emblemáticos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, estrellas del regional mexicano y el cine que cimentaron las bases de los Aguilar:

“La cosa, yo creo, es que la gente se olvida que somos una familia normal: llegamos a la casa y Ángela se mete a su cuarto o Aneliz también; mi mamá y mi papá hacen sus cosas; vamos juntos a comer o no, y yo me voy a pescar o lo que sea. Somos una familia normal, y eso no cambia ni antes de que Ángela cantara La llorona ni después, o sea, siempre hemos sido la misma familia”, contó.

El padre y sus hijos han presentado su espectáculo "Jaripeo sin fronteras" en múltiples ciudades (Foto: Efe)

Y precisamente esa unión familiar se vivió recientemente en el viaje que Pepe, Aneliz -madre-, Aneliz -hija-, Leonardo y Ángela realizaron a París, donde convivieron cercanamente y disfrutaron de los atractivos turísticos de la capital francesa, como consta en las postales que los integrantes de la familia compartieron en sus redes sociales.

“Increíble porque fue eso: un viaje familiar. No se habla de trabajo ni de fechas, sólo convivimos, y ya nos hacía falta. Ese es un lado que el público no conoce, porque aunque nos vean en un espectáculo juntos, también nos damos el tiempo de alejarnos para estar solos nosotros”, expresó.

