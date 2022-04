Así respondieron Ángela y Pepe Aguilar al escándalo por Gussy Lau: “Por el arco del triunfo”

Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar se encuentran de visita en París junto a "las dos Aneliz", madre y hermana mayor (foto: Instagram/@angela_aguilar_fans_oficial)

Luego de que hace unos días se suscitó un revuelo derivado de la filtración de un par de fotografías donde aparece Ángela Aguilar muy cariñosa con un hombre, la familia ha estado en el centro de la polémica.

Esto debido a que la llamada “princesa del regional mexicano” se encuentra posiblemente viviendo una relación sentimental con el compositor Gussy Lau, quien ha trabajado para importantes cantantes del regional mexicano e incluso es artífice del tema Ahí donde me ven, éxito de Ángela Aguilar.

Lo escandaloso del tema es que el hombre en cuestión, quien ha ganado prestigiosos premios por su labor, como el Latin Grammy, es 15 años mayor que la integrante más joven de la llamada dinastía Aguilar, por ello algunas personas han lanzado duros comentarios sobre el noviazgo.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Luego de que el compositor nacido en Sinaloa confirmara en una transmisión en vivo que efectivamente sostiene una relación con la nieta de la fallecida Flor Silvestre, y de que la misma Ángela compartiera un video argumentando sentirse invadida en su privacidad tras la filtración de las imágenes, los Aguilar ahora decidieron emprender un viaje.

Fue a través de redes sociales en donde Pepe Aguilar expresó que en estos momentos, en las redes sociales y en medios de comunicación, se están diciendo “muchas tarugadas”, por lo que no emitió ninguna declaración refiriéndose directamente a la situación que involucra a su famosa hija.

“Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente, pero es más cuento el que uno hace en la vida... todos chismosos de ‘ay qué va a decir’, no voy a decir ni madres”, indicó Pepe Aguilar en la transmisión en vivo al ver que muchas personas deseaban saber su opinión sobre el romance de Ángela.

El hombre de 33 años confirmó que sostiene una relación con Ángela, pero busca mantenerla en privado (Foto: Instagram@gussylauv)

Tras dar a conocer que toda la familia viajó a París para darse un respiro y buscar llevar el espectáculo Jaripeo sin fronteras a tierras europeas, el patriarca de la familia publicó una imagen donde aparece con sus hijas en la llamada “ciudad luz” y acompañó la fotografía con un texto que sonó como una alusión al revuelo mediático de su hija.

“Saludos desde la ciudad de la LUZ (Y aquí a punto de pasarnos todo por el arco del triunfo Literalmente) Bonsoir! Aguilares en París, Patas de perro profesionales, Familia, Creando recuerdos”, escribió el hijo del recordado Antonio Aguilar en la foto donde se ve el emblemático monumento francés.

Como se esperaba, las publicaciones del cantante de música ranchera provocaron distintas reacciones entre sus seguidores, entre quienes algunos incluso le aconsejaron sobre la situación.

Desde el emblemático Arco del triunfo, Pepe Aguilar compartió su viaje familiar (Foto: Instagram)

“Señor aleje a su hija de ese vividor”, “Que tengan un gran viaje en las europas”, “Un abrazo a Angela es lo máximo y que no se preocupe por nada los que la seguimos sabemos muy bien quién es”, “Mejor no toco el tema, son asuntos de familia, lo que importa es que Angelita sea feliz”, “Aleje a su hija de esa rata”; “Un papá como Pepe Aguilar!!! Apoyo absoluto a su hija. Y lo que opinen los demás no importa. Su vida personal es aparte y trabajo es trabajo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en respuesta a las piblicaciones.

Los Aguilar se encuentran en Francia, en medio del escándalo que atraviesa Ángela por su mediático romance con el compositor Gussy Lau (Foto: Instagram)

Por su parte y luego de la difusión del video donde aseguró que los dimes y diretes acerca de su supuesta relación, la cual se mantendría en secreto, afectó su imagen pública y su relación familiar, Ángela Aguilar repareció en medio de su viaje familiar.

Ángela Aguilar compartió historias de su viaje familiar, donde se le vio tranquila (Foto: Instagram)

Dejando de lado el escándalo, la cantante de Dime cómo quieres se mostró relajada y feliz en algunas locaciones de París. En sus historias se observa a algunos miembros de la familia Aguilar reunidos en una lujosa cafetería del turístico lugar, desde donde se puede apreciar de fondo la famosa Torre Eiffel.

