Qué dijo Alexis Ayala tras ser llamado “El nuevo Carmelita Salinas”

Tras el lamentable fallecimiento de Carmelita Salinas en diciembre de 2021 -querida intérprete que brilló en la época del Cine de Ficheras y durante su trayectoria se ganó el cariño del público por su amabilidad y carisma- algunos han buscado a otras figuras del medio artístico nacional para que brinden su opinión sobre diversos temas, tal y como frecuentemente lo hacía la estrella mexicana.

Bajo este contexto, Arath de la Torre se atrevió a mencionar que Alexis Ayala se estaba pareciendo a Carmelita Salinas debido a que durante sus últimos encuentros con la prensa ha compartido su punto de vista respecto a temas ajenos a su vida profesional o personal. El comentario cargado con su ya conocido sentido del humor llegó después de que se presentaran unas declaraciones del actor en el programa Hoy.

Como era de esperarse, los demás conductores no se quedaron callados ante la comparación que acababa de hacer su compañero. Casi al instante Raúl Araiza y Paul Stanley se burlaron del comentario, pero después lo tomaron con seriedad al afirmar que durante las entrevistas es común que los reporteros pregunten sobre los temas del momento.

Andrea Legarreta se sumó a la conversación al comentar que depende de cada actor, cantante o cualquier otra figura pública responder a dichas preguntas. Finalmente, el protagonista de Busco novio para mi mujer mencionó que pese a la insistencia de algunos medios, prefiere no responder a cuestionamientos que no tengan una relación directa con él.

Los comentarios llegaron a oídos de Alexis Ayala y durante su reciente encuentro con los medios reaccionó: “Me dijeron que dijeron en Hoy ‘El nuevo Carmelita Salinas’... bueno, pero hablé de gente que conozco y que quiero pero de otras cosas les dije: ‘De eso no voy a hablar’”, declaró frente a las cámaras de Berenice Ortiz.

El actor no quiso profundizar en el tema, sin embargo, un ejemplo de la situación que está enfrentando y por la cual lo comparan con la fallecida comediante ocurrió unos segundos antes, cuando algunos reporteros lo cuestionaron sobre el nuevo escándalo de Belinda y Christian Nodal y respondió: “Ay no, ya me voy a cenar”.

Desde hace unas horas Belinda y Christian Nodal se volvieron a convertir en tendencia de redes sociales desde su separación. En esta ocasión, el intérprete del regional mexicano sorprendió con la respuesta que dio al comentario que supuestamente habría aplaudido su ex suegra, mensaje donde lo llamaron “naco”.

El intérprete de Botella tras botella tomó cartas en el asunto y desde su cuenta de Twitter expresó: “Recogió por 20 años los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”, entre otros mensajes. No solo eso, también publicó una captura de pantalla de una conversación entre él y la artista española donde, gracias a los mensajes, se podría confirmar que el dinero fue uno de los temas por los que habrían terminado su noviazgo.

A partir de ese momento se desató un debate en redes sociales entre fans de ambos cantantes y surgieron comparaciones con otras figuras como Britney Spears, Amber Heard y Kriss Jenner.

El actor de Si nos dejan y su joven novia, Cinthia Aparicio, acapararon las miradas en cuanto llegaron a un evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Ante la expectativa, los enamorados se detuvieron con los medios que estaban presentes para compartir algunos detalles sobre su relación de 9 meses.

Entre bromas y comentarios subidos de tono, Alexis Ayala confesó que trata de cuidarse al máximo para complacer a su pareja: “Me pongo mis cremas , la comida y todo. Hasta ahorita no he necesitado nada más que el amor”.

