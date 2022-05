Quién es Guillermo Pfening, el actor que apareció con Belinda tras escándalo con Nodal

(Foto: @belindapop, @guillepfening/Instagram)

Christian Nodal y Belinda se encuentran envueltos en la polémica una vez más. Y es que después de aproximadamente tres meses desde que se confirmó su separación, volvieron a acaparar los titulares por la filtración de una polémica conversación. Tras lo sucedido, la artista española reapareció en sus redes sociales para compartir un video junto a un misterioro hombre desatando rumores sobre un posible nuevo romance.

En medio del escándalo que posicionó a la ex pareja entre las principales tendencias de redes sociales y cuando los internautas esperaban una respuesta por parte de Belinda ante la publicación de una supuesta conversación que habría sotenido con el intérprete mexicano cuando todavía estaban juntos, la estrella de telenovelas infantiles recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de videos.

Entre las stories resaltó una en especial donde Belinda apareció a cuadro junto a un hombre en un paradisiaco lugar. Se trató nada más ni nada menos que de Guillermo Pfening, actor argentino con quien coincidió durante la primer temporada de Bienvenidos a Edén. En el fragmento audiovisual se puede apreaciar a los intérpretes interactuando en lo que parece ser una playa de la isla donde grabaron la serie de Netflix y no estaban solos, contaron con la compañía de una mascota.

Belinda también musicalizó el momento con "Colorblind", tema principal de "Bienvenidos a Edén". (Captura: @belindapop/Instagram)

Belinda publicó el video con un filtro de corazón, elemento que contribuyó para que usuarios de redes sociales comenzaran a especular sobre su posible nuevo romance. Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los actores ha dado declaraciones al respeto.

Pero eso no fue todo, Guillermo Pfening también compartió una fotografía de la ex prometida de Nodal en sus historias de Instagram. En la imagen aparece la cantante de Luz sin gravedad disfrutando del hermoso paisaje del mar al atardecer con su mascota entre sus brazos.

“Vola alto como vos sabes!”, escribió Pfening sobre la postal.

El paisaje coincide con algunas tomas de la serie. (Captura:@guillermopfening/Instagram)

Todo parece indicar que tanto los videos que compartió Belinda como la fotografía que colgó Pfening en sus stories fueron tomadas en la playa donde se grabó Bienvenidos a Edén y su convivencia sería resultado de las grabaciones de la segunda temporada cuya fecha de estreno todavía está pendiente. Por el momento, la producción de Netflix se posiciona entre el top 10 en la plataforma de streaming en México.

¿Quién es Guillermo Pfening?

El actor forma parte de "Bienvenidos a Edén". (Captura:@guillermopfening/Instagram)

El actor nació el 9 de diciembre de 1978 en Argentina y desde su juventud mostró interés por el mundo de la actuación. Pronto tomó cartas en el asunto y viajó hasta la capital del país para estudiar Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires.

Con el paso del tiempo Guillermo reforzó su preparación actoral y en 1998 debutó en Corazón Iluminado, una película de Héctor Babenco donde compartió créditos con Xuxa Lopes, Norma Aleandro, Walter Quiróz, Miguel ángel Solá, Maria Luisa Mendonca, entre otros.

Durante su larga trayectoria en el medio artístico ha participado en otras producciones como Foddie love, Nadie nos mira, Caíto, El practicante, Distancia de rescate, Mi mejor amigo, El último verano de la boyita, por mencionar algunos. También formó parte del elenco de Campeones de la vida, un melodrama donde dio vida a Facundo Toledo.

Respecto a su vida personal, se sabe que el actor de 43 años tiene una hija de tan solo 7 años de edad de nombre Asia.

Foto: Instagram @belindapop

Belinda se prohibió tener novios

Durante una entrevista con Ventaneando, Belinda confesó que durante su estancia en España ha procurado hacer nuevos amigos, pero no busca iniciar una relación sentimental tras su escandalosa ruptura con Nodal.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, dijo.

