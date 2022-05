Usuarios de redes comparan a Belinda con Amber Heard y Britney Spears tras filtración de mensajes

(Fotos: REUTERS/Eduardo Munoz, @belindapop/Instagram , Getty Images)

Ya pasaron más de tres meses desde que Christian Nodal confirmó el fin de su relación con Belinda y, cuando parecía que el escándalo había quedado en el olvido, la polémica resurgió después de que la mamá de la cantante aplaudió un comentario en redes donde llamaron “naco” al ex novio de su hija. La situación terminó por rebasar al intérprete del regional mexicano, quien hace unas horas publicó en Twitter un fragmento de las conversaciones privadas que tenía con la española.

Como era de esperarse los tuits del cantante se convirtieron en tendencia y los usuarios abrieron un debate sobre quién tiene la razón después de todo, Nodal o Belinda. Rápidamente aparecieron los fans de ambos artistas y, a través de comentarios donde recordaron algunos detalles de su relación que se fueron revelando con el paso del tiempo, trataron de defenderlos provocando toda una discusión.

“Para toda esa gente ‘defendiendo’ a Belinda aquí vemos claramente la molestia de Nodal, él también tiene derecho a defenderse así que mejor ahorren todo ese tipo de hate hacia una persona que solo busca defenderse de lo mal que la pasó en su relación”. comentó un usuario a favor del mexicano.

(Captura Twitter)

“Imagínense querer demasiado a un wey y que después de tanto amor, al terminar habla pura basura de ti y tu familia, qué cringe Nodal y su patanería. Que el universo nos libre de ratas como esa”, publicó otra persona en defensa de la española.

Pero eso no fue todo, algunos otros se atrevieron a comparar la situación que está enfrentando la protagonista de telenovelas infantiles mexicanas con el polémico juicio mediático que actualmente están viviendo Amber Heard y Johnny Depp.

“No todas las mujeres son víctimas y Belinda y Amber Heard son el claro ejemplo de que una mujer puede ser tan cul#r4 y aprovechada, y que solo se victimizan justificándose que son ‘Mujer’. Christian Nodal no es de mi agrado, pero no es justo que un hombre siempre sea el malo”, tuiteó un usuario.

La actriz Amber Heard sonríe después de regresar de un descanso durante el juicio por difamación de su ex esposo Johnny Depp en el juzgado del circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE. UU., 18 de mayo de 2022. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/Pool)

Cabe recordar que el protagonista de Piratas del Caribe demandó a su ex esposa por difamación tras la publicación de un artículo de opinión donde denunció públicamente que fue víctima de violencia doméstica. Si bien no se mencionó el nombre del actor, la descripción lo habría afectado directamente, incluso, provocó que perdiera algunos contratos.

Otros relacionaron la parte del tuit de Christian Nodal donde dejó entrever que existiría un abuso por parte de los padres de Belinda: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”, con la situación que enfrentó por años Britney Spears con su padre, James Parnell.

“Yo siento que Belinda es la Britney Spears, la han de tener súper dañada mentalmente sus padres, por eso si recibió la separación con Nodal, por eso la vimos más delgada de tal vez la depresión que le dio. No arremetan con ella, puede estar dañada también”, escribió otro usuario.

La situación de Britney provocó el movimiento "Free Britney". (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/)

“También pienso lo mismo, pero a diferencia de Britney que estuvo bajo custodia, seguramente a Belinda la están manipulando emocionalmente sus papás se aprovechan de que ella los ama, y si es verdad que triste, pero también no hay descartar que Belinda puede ser la mala”, apuntó otro internauta.

Fue hace unos meses cuando la Princesa del pop ganó el caso que mantenía en contra de su padre por su custodia en un tribunal de Los ángeles, California. Desde ese momento ha tratado de recuperar su libertad y cada nueva noticia la comparte con sus seguidores de redes sociales, lamentablemente hace unos días perdió el hijo que esperaba con Sam Asghari.

SEGUIR LEYENDO: