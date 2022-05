Maquillista de Belinda comparó a la mamá de la cantante con Kris Jenner

Compararon a la Mamá Belinda con Kris Jenner (Fotos: Instagram)

Después de que la mamá de Belinda aplaudiera un comentario en redes sociales donde le decían “naco” a Christian Nodal y que el cantante de Botella tras botella respondiera tajantemente a su ex suegra que ella “recogió por 20 años los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”, la polémica no ha dejado de crecer.

Ahora fue una maquillista que colaboró con Belinda quien rompió el silencio y no sólo reveló que, presuntamente, la mamá de la actriz de Bienvenidos a Edén sí controlaba las decisiones respecto a la carrera de su hija, sino que fue más allá y la comparó con Kris Jenner, la controversial madre de Las Kardashians.

De acuerdo con la usuaria de TikTok llamada GaboPhotoBox, ella acudió el año pasado a maquillar a las modelos que participarían en el desfile de la colección de Belinda en colaboración con la tienda Estudio F. Pero al estar ahí se percató que en realidad, quien tomaba las decisiones no era la cantante de Muriendo Lento, sino su madre.

“Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra ‘mamá Beli’ y se sintió así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de ‘ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso’... yo me imaginaba que Belinda iba a llegar a hacer eso y no, fue su mamá”, comenzó a contar la internauta.

Asimismo, señaló que Schüll revisó a detalle los maquillajes y pidió que se hicieran modificaciones porque no le gustaban a ella y, por ende, no serían del agrado de su hija. Ante el desconcierto, colaboradores del estudio propusieron que enviaran una modelo ya arreglada con Belinda, para que ella la viera y pudiera decidir, pero su mamá no estuvo de acuerdo con esa opción.

La señora fue de aquí la más Kris Jenner de: ‘yo estoy diciendo que no le va a gustar y no le va a gustar’”, comentó la maquillista.

Las reacciones por la comparación entre Belinda Schüll y la mamá de Kim, Kourtney y Khloé Kardashian no se hicieron esperar.

“No veo lo raro o malo, Kris lo hace con sus hijas y dos de ellas son billonarias. Belinda tiene una carrera exitosa”, fue una de las menciones en TikTok.

Kris Jenner llevó a sus hijas a la fama (Foto:REUTERS/Monica Almeida/File Photo)

Cabe recordar que Kris Jenner es una de las personalidades más polémicas en Estados Unidos, pues no sólo es la madre de una dinastía de famosas como Las Kardashians o de Kylie y Kendall Jenner, sino que desde hace muchos años ha fungido como la manager de sus hijas, lanzándolas a la fama que tienen actualmente.

Y es que, a partir de Keeping up with the Kardashians, un reality que mostró el interior de la familia durante varios años, se pudo observar la fuerte personalidad que tiene la empresaria.

En cada episodio, Jenner no flaqueaba en ningún momento al tomar duras decisiones sobre la vida de sus familiares y siempre -según ella- con el objetivo de que fueran las más exitosas.

Aunque este programa de telerrealidad llegó a su final en junio de 2021, poco después, se anunció que casi todos los integrantes del programa original volverían para seguir contando detalles de sus vidas personales y profesionales. Sin embargo, se sabe que las cosas han cambiado muchísimo en las vidas de estas influencers y empresarias en tan solo algunos meses.

Ahora el clan regresó a la televisión por primera vez en un formato exclusivo de servicio streaming bajo el título de The Kardashians.

