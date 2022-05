Hospitalizan a abuelita de Laura Zapata y Thalía; piden oraciones y donadores de sangre

(Foto: Instagram @thalía / Instagram @laurazapataoficial)

Laura Zapata se encuentra atravesando por un difícil momento y es que la señora Eva Mange tuvo que ser hospitalizada por complicaciones derivadas de una enfermedad que padece. La reconocida actriz recurrió a sus seguidores de redes sociales y medios de comunicación para pedir donadores de sangre y oraciones por la pronta recuperación de su abuelita de 104 años de edad.

Durante las últimas horas del pasado miércoles 18 de mayo, la famosa villana de telenovelas alarmó a los usuarios de Twitter al comunicar que se encontraba en el hospital. Antes de que se comenzara a especular sobre su estado de salud, la actriz aclaró que acudió debido a que su abuela necesitaba una transfusión de sangre debido a la fuerte anemia que padece.

“Amores, ahora estoy en el hospital. Traje a mi abuelita a que le hicieran una transfusión de sangre porque tiene una gran anemia. Lespido sus oraciones para que todo salga bien”, escribió.

ante las muestras de cariño publicó una foto de su abuela desde el hospital. (Captura: @LAURAZAPATAM/Instagram)

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto sus fans comenzaron a mandarle mensajes de cariño, aliento, buenos deseos y oraciones por la salud de la querida abuela de Laura Zapata y Thalía. Preocupados por la situación, cuestionaron cómo ha pasado los últimos días previo a la transfusión y la ex participante de MasterChef Celebrity México no dudó en compartir algunos detalles al respecto.

Según contó en varios tuits, procura cuidar la alimentación de su abuela dándole de desayunar jugos de betabel y zanahoria, además de que sigue las recomendaciones médicas al pie de la letra. No obstante, el procedimiento al que se sometió la señora Eva Mange era necesario para tratar de mejorar su condición.

Ante las muestras de cariño, Laura Zapata publicó una fotografía de su abuelita desde el hospital y externó unas palabras en agradecimiento a todos sus fans. Sin embargo, minutos después volvió a prender las alarmas al publicar un comunicado de prensa donde pidió donadores de sangre y no sólo eso, también agregó algunos de los requerimientos básicos para quienes quieran apoyar.

Thalía no pudo viajar a la Ciudad de México para celebrar a su abuela, por lo que se conectó con ella por videollamada (Foto: Captura de pantalla)

“Solicitamos sangre para la señora Eva Mange Márquez. Los donadores pueden presentarse de lunes a domingo[...] en ayunas con un ayuno máximo de 10 horas. cualquier tipo de sangre en el hospital Ángeles”.

Información en proceso...

