“Mis bebés”: Thalía compartió tiernos momentos a lado de sus burros y vacas

La talentosa cantante Thalía ha destacado en redes sociales por mantener actualizados sobre su vida cotidiana a sus followers, mediante historias de Instagram o videos graciosos de ella misma utilizando diversos filtros, en los que presume su gran sentido del humor.

Y esta vez no ha sido la excepción, ya que la ex integrante del grupo Timbiriche, compartió por medio de un reel en su cuenta oficial de Instagram los tiernos momentos qué pasó a lado de su diversidad de animales.

En la grabación se puede ver a la también actriz vestida con unos leggings negros, chaleco verde bandera y una blusa holgada color blanco, aunado de una gorra y unos lentes que le ayudaron a cubrir el sol de su rostro. Alrededor, se mira un gran paisaje con pasto, árboles y una cerca, la cual, aparentemente, delimita el lugar en el que pueden estar los animales.

Thalía constantemente presume la afectiva relación que sostiene con sus vacas y burros. (Foto: Instagram/@thalia)

Con la nueva canción de Harry Styles As It Was (Como era) de fondo, y entre besos, cariños y arrumacos, Thalía presumió a los internautas la bonita relación que lleva con sus burros y vacas: “Hola, mi amor, hola guapura. Te extrañaba, mi vaquita. Ay, mis bebés”, se escucha en el videoclip.

Asimismo, la famosa confirmó el gran afecto hacia sus seres vivos con este emotivo mensaje: “El amor que les tengo a estos bebés es inmenso. En verdad que los animales tienen una energía tan pura y bella. My emotional support babies (Mis bebés de apoyo emocional)” escribió Thalía, junto con emojis de corazones.

Ante este sentimental filme, diversos internautas no tardaron en reaccionar: “Bellos”. “Quiero ser esos animales”. “No te los comas. Ellos están para amarnos y amarlos”. “Son adorables”. “Que hermosos son como la dueña”. “Que Bella es la creación de Dios”. “Linda!! Los animales realmente nos inspiran son seres de luz”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la grabación.

Previo a este filme, la famosa reveló que una de sus vacas habría perdido a su acompañante, de manera que se encontraba saliendo de la tristeza de tal baja, ya que el animal no se quería mover de su aparente lugar de descanso, por esperar a su pareja. Sin embargo, al día de hoy se puede ver al vacuno disfrutando de las caricias de su dueña.

Thalía mostró su rostro al desnudo y recibió críticas. (Foto: Instagram/@thalia)

Esta no ha sido la primera vez que Thalía presume su gran relación con los animales, ya que en la zona de reels de la red social se observa que, incluso, cuenta con una gran variedad de caninos consigo.

De manera que, recientemente, la intérprete de Marimar publicó en una fotografía en la que su mascota se encontraba a lado de ella, no obstante, sin ánimos de recibir críticas, la cantante mexicana enseñó su rostro al desnudo, por lo que sus followers opinaron de manera negativa sobre su apariencia: “No me deja ni por un segundo! Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche”, se lee en el post.

De primera instancia, la actriz recibió comentarios positivos sobre su publicación, sin embargo, con el paso de los minutos las opiniones se fueron tornando negativas.

La artista comparte distintos momentos de su vida cotidiana en las redes sociales. (Captura: @thalia/Instagram)

“Por qué se ve tan rara... el rostro”, “Que dada en la mad*e te diste en la cara”, “Tan angelical qué tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las novelas”, “Thalis ya no te infles los cachetes, te ves rara”, “Que le pasó a la cara de mi hermosa Thalia”, fueron algunas impresiones.

Incluso, algunos se atrevieron a comparar la imagen de Thalía con el rostro de Lyn May, vedette mexicana que actualmente padece los estragos que le dejó el aceite de cocina que le inyectaron en el rostro cuando era joven. No obstante, esto no detuvo a la artista de documentar diversas partes de su vida cotidiana.

