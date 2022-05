Magaly Chávez confesó que Alfredo Adame suelta golpes dormido: “No me arrepiento, porque así vi los problemas”

Magaly dijo que no se arrepentía de dormir con su pareja (Fotos: Infobae IG @magaly_chavezoficial)

Magaly Chávez y Alfredo Adame se han convertido rápidamente en una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo y ahora que ambos son participantes del reality show Soy famoso, ¡Sáquenme de aquí! han dado mucho de qué hablar.

En esta ocasión, fue la ex integrante de Enamorándonos quien reveló pasar una muy mala noche a lado de su actual pareja, pues destacó que tiene hábitos incómodos a la hora de dormir.

Y es que durante una de las más recientes transmisiones se suscitó una lluvia en el campamento de los integrantes del programa y se mojaron. Ante ello, Magaly y Adame decidieron resguardarse en el baño, debido a que son de equipos diferentes, pero la velada no fue tan romántica como esperaba la novia del ex conductor de Hoy.

Cabe señalar que anteriormente ambos ya han señalado que no tendrán relaciones sexuales por ahora, por lo que la molestia de Magaly fue más encaminada a que el actor aparentemente lanza golpes mientras está dormido y eso le impidió descansar bien.

La revelación la dio Chávez al despertar, cuando se reunió en el exterior con sus compañeros y estos no tardaron en preguntarle cómo había pasado la noche a lado de su amado.

“Se duerme mal y luego que el hombre no me deja dormir”, comenzó a decir.

Ante esto, Wendolee le preguntó a qué se debían las incomodidades y fue ahí donde Magaly señaló que su pareja era muy inquieto.

“Casi me pega y yo dije: ‘ora’, es que como qué hace esto”, señaló Magaly mientras movía los brazos soltando manotazos.

“No me arrepiento de haber dormido con Alfredo, porque sino no hubiera visto cuales eran los problemas para poder dormir juntos”, señaló.

Pero Magaly no es la única que se ha quejado de Adame, pues varios de los concursantes han remarcado a lo largo del programa que el ex galán de telenovelas también ronca muy fuerte.

Otra molestia que se generó en el programa de TV Azteca fue que, tras la difícil noche Alfredo no le ayudó a los demás, ello molestó mayoritariamente al payaso Oskarín.

“Una cosita que no me gustó fue que el señor Adame luego, luego agarró y no nos ayudó en nada”, dijo.

Posteriormente el comediante fue a despertarlo y se indignó al ver que: “el patrón (Alfredo) estaba dormido en el baño, fíjense nada más estaba reposando, descansando”

Asimismo, Oskarín añadió: “Yo estoy teniendo roces con el señor, ya me está cantando un tiro, yo porque soy una persona decente, fina, honorable no le contesto y no me quiero meter en problemas”.

Alfredo Adame se tatuó nombre de Magaly

La nueva apuesta de TV Azteca ha cautivado a los espectadores y es que, más allá de las intrépidas pruebas que deben realizar los participantes, la pareja de enamorados de Adame y Magaly se han robado los reflectores en más de una ocasión.

En programas anteriores, los participantes se enfrentaron a los primeros retos, pero también tuvieron la oportunidad de convivir entre sí y hacer algunas dinámicas entre ellos para animarse dentro de la producción.

Magaly fue la ganadora de uno de los enfrentamientos y demostró el cariño que tiene por Alfredo Adame, regalándole un pedazo de pay y cediendo uno de sus dos colchones para que pudiera descansar. Tras el gesto, el también histrión como muestra de reciprocidad tomó la decisión de realizarse un tatuaje en uno de sus glúteos que seguramente solo “duraría unos días”, dijo.

