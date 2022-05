Amber Heard explotó tras cuestionamientos sobre agresión a otra ex pareja: “Johnny Depp no es el único”

La actriz Amber Heard hace gestos durante un caso de difamación en su contra por parte de su exesposo, el actor Johnny Depp, en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE. UU., 17 de mayo de 2022. (Foto: Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS)

El proceso legal entre Johnny Depp y Amber Heard sigue dando de que hablar. Hace unas horas el equipo de abogados que representa al protagonista de Piratas del Caribe concluyó el interrogatorio a la ex esposa de su cliente con un tema bastante polémico, la agresión física que habría cometido a otra ex pareja en 2009 y, como era de esperarse, el recurso cayó como balde de agua fría.

El pasado martes 17 de mayo, Camille Vasquez cerró su interrogatorio a Amber Heard con un frase que la dejó pasmada: “Johnny Depp no es el único compañero al que has agredido”, esto en referencia a los señalamientos de violencia con los que ya contaba previo a su matrimonio con el reconocido actor en 2015.

“Nunca he agredido a ningún compañero. Nunca he agredido al Sr. Depp ni a ninguna otra persona con la que estuve vinculada sentimentalmente, nunca”, respondió la actriz de Aquaman.

La actriz Amber Heard observa durante un caso de difamación en su contra por parte de su exesposo, el actor Johnny Depp, en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE. UU., 17 de mayo de 2022. (Foto: Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS)

“No más preguntas, su señoría”, cerró Vasquez.

De acuerdo con reportes, Amber Heard habría golpeado a su ex novia, la fotógrafa Taysa Van Ree, en repetidas ocasiones durante una acalorada discusión en el aeropuerto. Supuestamente la afectada se habría puesto en contacto con la policía para solicitar ayuda y así llegaron dos oficiales que habrían sido testigos de los actos de violencia.

Ante la situación que se suscitó en septiembre de 2009, arrestaron a Amber Heard. Al día siguiente, la intérprete compareció ante el Tribunal de Distrito del Condado de King en Seattle, pero no se presentaron cargos en su contra, por lo que recuperó su libertad. Aunque la agresión escaló hasta los golpes, la pareja continuó su noviazgo por tres años más sin mayor inconveniente y cuando terminaron mantuvieron una relación de amistad.

Johnny Depp y Camille Vasquez son vistos como una pareja romántica en cuentas de fans, que alaban el trabajo de la abogada (Foto: Instagram)

Después de que trascendieron los hechos, Taysa Van Ree defendió a su ex pareja en repetidas ocasiones al mencionar que habría sido acusada injustamente y que todo lo que pasó solo fue un malentendido por parte de los oficiales que presenciaron la discusión, ya que habían exagerado la situación posicionando a Amber Heard como una agresora.

El recurso que usó Camille Vasquez en el polémico juicio volvió a poner sobre la mesa los antecedentes de violencia que tiene Amber Heard, elementos que han afectado notablemente su imagen y han funcionado como argumentos a favor de Johnny Depp.

Cabe recordar que el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolates (2005) interpuso una demanda en contra de su ex esposa por difamación después de que la actriz escribió un controversial artículo donde confesó que era víctima de violencia doméstica y, aunque no mencionó el nombre de su ex marido, se concluyó que se trataba de él debido a la descripción que hizo.

El actor Johnny Depp hace gestos al salir de la sala del tribunal durante un caso de difamación contra su exesposo, el actor Amber Heard, en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, EE. UU., 17 de mayo de 2022. (Foto: Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS)

Tras lo ocurrido, la polémica afectó la imagen pública de Johnny Depp, quien hasta ese momento era considerado como uno de los actores más queridos a nivel internacional. Pero eso no fue todo, también perdió algunos proyectos profesionales importantes que tenía planeados, entre ellos una nueva entrega de Piratas del Caribe. Actualmente se sabe que Margot Robbie será la nueva protagonista de la saga.

Durante los dos días de interrogatorio, Amber Heard fue cuestionada sobre la presunta relación extramarital que habría sostenido con James Franco. Al respecto, la actriz aseguró que el actor de Spider-Man (2002) solo era su amigo y cuando lo buscó recurrió a ella para apoyarla y su relación no pasó a algo más.

“Era mi amigo y vivía literalmente en la puerta de al lado. Había agotado mi red de apoyo y estaba feliz de recibir tanta amistad como fuera posible”, dijo. “Después de ver mi cara, puso su cabeza en mi hombro. Tocó un lado de mi cara también”, comentó sobre el video que se presentó como prueba donde supuestamente estaban en una posición romántica.

SEGUIR LEYENDO: