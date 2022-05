Critican a Ángela Aguilar por burlarse de unos tenis “económicos” y compararlos con los suyos

La cantante es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar está envuelta en el escándalo una vez más tras la polémica que desató su romance con Gussy Lau. En esta ocasión, la intérprete del regional mexicano fue duramente criticada por los comentarios y burlas que lanzó al comparar unos tenis de marca “económica” que se venden por internet con un par original de la marca Balenciaga que supuestamente ella posee.

Hace unas horas se viralizó un video que la joven cantante publicó en sus historias de Instagram. El breve audiovisual no es más que una convivencia entre Ángela y otra mujer que se encontraba a su lado; ninguna de las dos aparece a cuadro y sólo se percibe un poco de la plática que estaban teniendo en torno a un calzado deportivo que apareció promocionado en una página web.

“No se parecen”, se escucha pronunciar a una mujer y, entre risas, Ángela Aguilar respondió: “Son iguales”, comentario que fue tomado como sarcasmo por parte de los internautas. Como era de esperarse, las burlas no pasaron desapercibidas y los usuarios de redes sociales que se encontraron el video viral criticaron la actitud que tomó la cantante al comparar dichos tenis con unos que ella tenía en su sillón.

“Que alguien le avise a Ángela Aguilar que no es graciosa, no lo es. Se burla de tenis que no son de marca carísima como ella acostumbra. Para ti es motivo de burla porque dices tener millones de dólares, si tu abuelo y abuela vivieran...”, tuiteó un usuario.

Incluso algunos tacharon su actitud de clasista: “Por burlarse de unos tenis que no son Balenciaga”. “Que insoportable, narcisista, clasista, petulante y presumida me parece Ángela Aguilar”. “No hagan grandes y famosos a gente clasista, racista y descerebrada. Alguien dígale a esta niña que es hija de un ranchero y que es latina”. “Está desorientada y subida en un blanquito. Eso es ser clasista, hablar de linajes ¿qué caga diferente a ti o a mí?”, fueron algunas reacciones.

La situación escaló aún más cuando Ángela Aguilar volteó la cámara de su teléfono para tomar los tenis que aparentemente llevaba puestos ese día pero que se había quitado para recostarse en el sillón. Así, en el video se puede apreciar una pieza muy similar al calzado que la mujer que la acompañaba encontró por internet y esta pertenecería a la marca Balenciaga.

Los tenis grises con detalles rosas y amarillos que posee la cantante pertenecen a la colección Track for woman y, de acuerdo con la página oficial de la marca, su precio sobrepasa los 20 mil pesos mexicanos. Mientras tanto, el calzado que la intérprete encontró junto a la persona con quien se encontraba pertenecería a una línea que se vende en el país y sus precios van desde los 600 pesos hasta los 3 mil aproximadamente.

Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales hasta el momento y durante las últimas horas solo ha publicado una serie de fotografías sobre sus viajes. Este reciente escándalo volvió a poner en el ojo mediático a la integrante de la dinastía Aguilar después de las polémicas imágenes que confirmaron su relación sentimental con Gussy Lau.

Tras lo ocurrido, Pepe Aguilar reconoció que la filtración de las imágenes afectó a su familia y durante este tiempo han intentado sanar juntos.

“Uno lo que quiere es el bienestar de los hijos, jamás en la vida quieren que lloren, que sufran, que pasen por situaciones desagradables. Es lo que como padre te duele, que le duelan cosas a tus hijos (…) Me sentí como se sentiría cualquier padre con un hijo en el ojo del huracán, pero yo sé quién es mi hija, y definitivamente la amo, la adoro, la quiero y estamos arreglando las cosas en familia”, declaró para Despierta América.

