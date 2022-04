Maná en México: fechas y venta de boletos

Maná volverá a tocar en México (Foto: Twitter/@Mana)

Luego de cinco años alejados de los escenarios mexicanos -dos de ellos derivados de la pandemia por coronavirus-, los integrantes de la banda Maná volverán a ofrecer conciertos en tres ciudades de México.

La agrupación encabezada por Fher Olvera realizó una transmisión en Facebook y anunció que visitará Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, así como las fechas de venta para los boletos. La actualización sobre su gira provocó que el nombre de la banda se convirtiera en tendencia en diversas redes sociales.

“¡Ya se armó! ¡Qué chingón volvernos a encontrar con nuestro México! ¿En qué fecha de #ManaMexico2022 te veremos? ¡BOLETOS a la venta ESTE VIERNES!” se pudo leer en su cuenta oficial de Twitter.

Los intérpretes de temas como Oye, mi amor avisaron a sus fans sobre la gira México lindo y querido el pasado 24 de abril. La venta de entradas se realizará a través de la plataforma Ticketmaster los próximos 29 y 30 de abril así como el 1 de mayo del presente año.

Estas son las fechas confirmadas (Foto: Twitter/@Mana)

Hasta el momento, estas son las fechas, estados y recintos donde Maná anunció que se presentará:

-8 de julio en el Estadio Banorte, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

-29 de octubre en el Estadio 3 de marzo, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

-12 de noviembre en el Foro Sol, ubicado en la Ciudad de México.

Los fans de Maná podrán obtener sus boletos a 3, 5 y 10 meses sin intereses si son clientes del banco HSBC. Por el momento no hay información sobre el precio que tendrán las entradas, pero en la página de Ticketmaster ya aparece el reloj con la cuenta regresiva para la venta.

La gira más reciente de Maná en México había sido Cama Incendiada Tour en 2016, sin embargo, la agrupación deleitó a los fans de Coldplay interpretando Rayando el sol a la mitad de su concierto.

Coldplay cantó junto a Maná (Foto: Twitter/@Mana)

En su momento, la emotiva interacción de las dos bandas generó un gran impacto, pues Coldplay cantó junto a ellos y lo convirtieron en una colaboración en vivo.

En medio del show de los intérpretes de Coldplay subió Fher, vocalista de la multipremiada y reconocida banda Maná.

Además de acompañarlos para un tema, tocó con guitarra en mano su éxito Rayando el sol, acompañado de todos los fanáticos que se dieron cita en la famosa casa del Rebaño Sagrado.

El momento en que Fher de Maná y Coldplay compartieron escenario para cantar "Rayando el Sol" (Foto: Twitter @el_julao / Cuartoscuro)

Y como si fuera poco un tema con el coro de miles de personas, Chris Martin pidió que todos juntos cantaran para el deleite del mexicano, y con un complicado español pudo entonar el famoso estribillo, ante los gritos y aplausos de los jaliscienses. “Vamos a cantar a usted”, adelantó el cantante inglés.

“Viva México, cabrones”, gritó Fher con singular emoción, y una sonrisa enorme en su rostro. El icónico gesto tuvo lugar en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.

Aunque no fue en México, a finales de 2021 Maná tuvo una importante presentación relacionada con su país de origen cuando Saúl Canelo Álvarez enfrentó a Caleb Plant en el MGM Grand Garden Arena en Paradise, Nevada en Estados Unidos.

Canelo entró al ring acompañado de Maná (Foto: Twitter/@infobaemexico)

“Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me muera, sé que tendrán que llorar”, se escuchó al ritmo de la banda. Las luces del coliseo volvieron y el público coreó de inmediato: “Llorar y llorar”, se escuchaba. “Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar” cantó Olvera mientras el Canelo entraba detrás del vocalista.

Cuando El Canelo y la banda de Maná estuvieron a la vista de todos, el MGM rugió entre aquellos que cantaban la canción, los otros que gritaban y el aplauso de las personas.

