Patricio Borghetti “anunció” su divorcio tras atrevido baile con Macky González: “Fue bueno mientras duró”

El conductor se mostró preocupado (Foto: Archivo)

Patricio Borghetti lleva un largo matrimonio con Odalys Ramírez, con quien procreó un par de hijos, Pero, esta vez, el famoso conductor se mostró preocupado por la reacción que podría tener su esposa después de que él protagonizó en vivo un atrevido baile con Macky González.

Todo sucedió durante una transmisión del programa Venga la Alegría durante la sección Gánale al Capi en la que los artistas retan a Capi Pérez a un duelo de baile. Así, en esta ocasión, fue Macky González, recordada por su participación en Exatlón México, quien le pidió ayuda a Pato Borghetti para ejecutar un paso de baile fitness.

Con lo que no contaba el argentino es que la joven no le explicaría bien qué es lo que pensaba hacer y de pronto saltó sobre él y enredó sus piernas en la cintura del conductor. Ante esto, Borghetti sólo alcanzó a tomar la cintura de Macky para que esta no cayera.

Posteriormente la atleta comenzó a hacer abdominales sobre Pato, mientras este realizaba un enorme esfuerzo para no tirarla y mostraba cierta incomodidad por el momento en el que se vio envuelto.

Más tarde, el presentador fue entrevistado para las mismas cámaras de Venga la Alegría y se mostró preocupado por lo que podría llegar a pensar Odalys. Asimismo, aprovechó para bromear un poco y puntualizó que tal vez lo correrían de su casa.

“Ya, se acabó. Fue bueno mientras duró, 11 años, fui padre, tuve dos hijos con ella, la voy a extrañar”, dijo.

Ante esto, sus compañeros del programa lo defendieron y Flor Rubio mencionó que el argentino no tuvo tiempo para asimilar lo que iba a suceder.

“Yo soy testigo, Macky nada más le dijo: ‘Ponte fuerte, vamos a hacer abdominales. Pero Pato no entendió”, expresó.

Con desilusión en la cara, Borghetti sólo añadió que él pensó que la cargaría de una forma más normal para que ella pudiera bailar.

Los presentadores de televisión tienen dos hijos (Foto: Instagram/@odalysrp)

Cabe recordar que Odalys y Patricio tienen un matrimonio muy sólido y, en agosto de 2021, el conductor de Venga la alegría abrió su corazón para confesar cuál es el secreto que tienen ambos para seguir enamorados después de tanto tiempo.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde el famoso comentó que, con los años, ambos han buscado formas para mantener encendido su amor.

“A veces nos preguntan como hacemos para mantener una buena relación después de diez años y una de las claves es que aunque tengamos tres hijos salir de novios de vez en cuando, una cenita romántica, hay que hacerlo”.

De igual forma, en otra publicación el actor destacó a modo de broma que otra muestra de amor verdadero era cuando Odalys le dejaba el último bocado de una deliciosa comida.

Odalys y Pato Borguetti vencieron el covid en 2020 (Foto: IG @odalysrp)

Estas “escapadas” -como las denominó la pareja se la dieron de sus dos hijos pequeños- quienes constantemente los ponen en aprietos.

Por su parte, Odalys también ha mostrado desde su Instagram algunos de los secretos para tener un matrimonio exitoso.

“Me despierto a las 6:20, me peino, arreglo a Gia para la escuela, la acompaño a desayunar, luego me cambio, me voy al noticiero, regreso a mi casa a desayunar, me voy a ¡Cuéntamelo Ya! Termino, corro a mi casa, me llevo a los niños a sus clases vespertinas, mientras yo hago ejercicio en el gimnasio. Después llego a mi casa, hacemos la rutina de baño, de cena, de sueño y cuando los nenes se duermen, Pato y yo vemos alguna serie juntos”, compartió hace un tiempo.

