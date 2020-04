“En el momento que di la noticia, sí fue muy duro y desilusionante ver comentarios de gente que me conocen y con las que convivo (…) gente cercana, me dolió tanto, me sentí juzgada, criticada; cuando yo sabía que lo estaba haciendo bien, que mi obligación era decir lo que me había sucedido”, explicó Odalys hace unos días.