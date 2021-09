El secreto de Odalys Ramírez para tener un romance sólido con Pato Borghetti

Los presentadores de televisión tienen dos hijos (Foto: Instagram/@odalysrp)

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez tienen alrededor de 10 años juntos y tienen dos hijos. La mayor parte del tiempo, ambos talentosos conductores de televisión están en sus trabajos, por lo que podría pensarse que dejan en segundo plano su romance.

Durante una comida juntos, Borguetti decidió revelar a través de sus historias de Instagram cual es una de las formas que ambos han encontrado para mantener encendido su amor.

“A veces nos preguntan cómo hacemos para mantener una buena relación después de diez años y una de las claves es que, aunque tengamos tres hijos, salir de novios de vez en cuando, una cenita romántica, hay que hacerlo”.

En 2020 esta pareja superó su contagio de coronavirus (Foto: Odalys Ramirez/Instagram - Patricio Borguetti/Instagram)

El día de ayer mientras se ejercitaba en un gimnasio, la presentadora de Televisa hizo una dinámica de preguntas en Instagram por parte de sus fans. Entre otros temas, Odalys contestó cómo lidia con las peleas de sus hijos y especificó que intenta explicarles que dichas agresiones hacen sentir mal a la otra persona.

También aclaró que no sería capaz de hacerse un tatuaje pues lo considera un dolor innecesario “No gracias, no estoy interesada”, mencionó.

Otras de las preguntas se centraron en su rutina de belleza y las cremas humectantes que usa en la piel, por lo que la presentadora de programas como ¡Cuéntamelo ya! compartió que las marcas están fijadas en su perfil.

Los presentadores tienen escapadas románticas (Instagram: patoborghetti)

También mandó saludos a algunos de sus seguidores y recordó que en sus embarazos llegó a subir hasta 16 kilos. En una de las historias que ya no están disponibles, la conductora de televisión explicó cómo es su rutina de día a día junto a su esposo Pato Borghetti.

“Me despierto a las 6:20, me peino, arreglo a Gia para la escuela, la acompaño a desayunar, luego me cambio, me voy al noticiero, regreso a mi casa a desayunar, me voy a ¡Cuéntamelo Ya! Termino, corro a mi casa, me llevo a los niños a sus clases vespertinas, mientras yo hago ejercicio en el gimnasio. Después llego a mi casa, hacemos la rutina de baño, de cena, de sueño y cuando los nenes se duermen, Pato y yo vemos alguna serie juntos”, compartió.

Otra pista que compartió Borghetti sobre su exitoso matrimonio fue una particular muestra de amor, es decir, cuando Odalys le dejaba el último bocado de una deliciosa comida.

Tienen dos pequeños hijos (Foto: IG @odalysrp)

Cabe señalar que en diversas ocasiones esta pareja ha mencionado que aún se sienten en su etapa de noviazgo, lo cual beneficia a sus pequeños hijos. Ambos son embajadores de Save The Children MX, organización donde dan consejos sobre crianza respetuosa en favor del adecuado desarrollo de la niñez.

“Siempre tratamos de hablarle con la verdad a nuestros hijos, a veces hay verdades incómodas. A veces hay cosas que uno bloquea y no quisiera recordar, pero sí es importante hablarles con honestidad. Siento que a veces menospreciamos su conocimiento, su capacidad de entendimiento y verdad es que a mí desde muy chiquita siempre me educaron explicándome las cosas”, expresó en una ocasión la presentadora de ¡Cuéntamelo ya!

Estas “escapadas” como las denominó la pareja se la dieron de sus dos hijos pequeños, quienes constantemente los ponen en aprietos. Fue apenas hace unos días cuando Gia, su hija de cinco años, mostró su lado suspicaz al interrogar a su madre y colocarla en una situación sumamente incómoda.

Odalys se sintió incómoda por una pregunta de su hija (Foto: Instagram @odalysrp)

Fue desde la cuenta de Instagram de la conductora, donde contó la divertida y peculiar anécdota, al denotar con gestos de sorpresa lo inesperada que le resultó la situación.

“Nos estábamos bañando y me dice (Gia): ‘¿mamá, tú tuviste a otros novios a parte de mi papá?’ y yo naturalmente le digo que sí. (Gia): ‘¿y cómo se llamaban?’”, comenzó a narrar Odalys y expresó que al momento de escuchar eso sólo pudo responder que no recordaba los nombres.

SEGUIR LEYENDO: