Eiza González estaría saliendo con Jason Momoa, protagonista de “Aquaman”

Eiza González se ha convertido en una de las máximas representantes latinas en el cine americano de Hollywood. Por ello, todo lo relacionado a la actriz mexicana rápidamente se vuelve tendencia y más cuando hay otra celebridad de por medio. Ahora, se especula que ya está estrenando romance con otra celebridad de renombre y se trata de Jason Momoa, el protagonista de Aquaman.

Hace solo unos días el medio americano People, señaló que la protagonista de telenovelas mexicanas para Televisa como Amores Verdaderos y Lola, érase una vez y el protagonista del universo cinematográfico de DC Comics ya habían comenzado a tener diversas citas en busca de concretar una relación mucho más seria que esté fuera de temas laborales, sino más bien sentimentales.

Tras su separación de Lisa Bonet, con quien estaba casado desde 2007, el actor se habría aventurado por confiar nuevamente en el amor y sería con la mexicana más popular de Hollywood en los últimos años: “Ellos están saliendo, pero no es nada serio todavía. Él se preocupa por ella”, dijo una fuente a la revista.

Hace solo unas semanas, Momoa fue fotografiado previamente asistiendo al estreno de la película Ambulance de González el mes pasado, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja. Siendo uno de los nuevos argumentos que los fans y algunos medios de comunicación americanos han sumado a su interés porque la relación sí se concrete.

El actor de Dune rechazó los rumores de que estaba saliendo con Kate Beckinsale después de que lo vieran dándole su chaqueta en la fiesta posterior a los Oscar 2022 de Vanity Fair. “Fue una locura. Todo el mundo me pregunta ‘¿Están saliendo?’ No, no, era caballerosidad, la mujer tenía frío”, le dijo a Extra. “Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero”, continuó Momoa. “Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie”.

Por ello, todos los rumores apuntan solo a la actriz mexicana, por lo que en redes sociales ya se ha comenzado a generar toda una ola de comentarios divertidos en los que se asegura que Eiza González es uno de los ídolos LGBT+ y para las mujeres ya que cada una de sus conquistas amorosas o personas con las que se le asocia sentimentalmente resultan ser personalidades inmaculadas en el espectáculo mundial debido a su gran belleza masculina.

“Eiza González no inventó la frase, pero creo que también aplica para ella: ganado como siempre”. “No puedo creer que Eiza sea la mexicana que mejor come en el mundo, de verdad que no importa de qué nacionalidad sea el chico, ella si que es de buen colmillo”. “Todos deberían aprender que siempre viene algo mejor para nuestras vidas, no importa que ya se saliera con el más guapo, siempre hay más guapos y musculosos y ricos ja,ja,ja”. “Yo no lo creía, pero le voy a rezar a Eiza González todas las noches a partir de hoy”, escribieron en Twitter.

Liam Hemsworth, Calvin Harris, Timothée Chalamet y otras de sus conquistas

Poco tiempo después de que la actriz se mudara a Los Ángeles en el 2014, mantuvo una fugaz relación con Liam, días después de que el actor se separara de Miley Cyrus- o estuviera aún con él, según los rumores-. Se desconoce la separación por parte de ambos.

En septiembre de 2016, la actriz y el dj Harris fueron captados en distintas fechas por Los Ángeles, con quien se cree que también tuvo una relación.

Después de un tiempo, Eiza volvió a encontrar el amor, en el actor, actualmente considerado uno de los solteros más codiciados, Timothée Chalamet. Pero a pesar de la polémica entre ambos, ninguno confirmó su relación y al parecer todo quedó solo en un romance momentáneo.

