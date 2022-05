Jason Momoa pidió disculpas por unas polémicas imágenes

Jason Momoa visitó el Coliseo/The Grosby Group

Jason Momoa, que estuvo filmando escenas de Rápidos y Furiosos 10 en Roma, Italia, compartió fotos y videos en Instagram visitando la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano.

A principios de esta semana, la estrella de “Aquaman” publicó en las redes sociales fotos que tomó admirando el Palacio Papal. Sin embargo, el actor fue duramente criticado por algunos usuarios que comentaron que los turistas normalmente tienen prohibido tomar imágenes con su móvil, por lo que Momoa compartió un video disculpándose por ello.

Jason Momoa se disculpó tras compartir unas imágenes de su reciente visita a la Capilla Sixtina

“Te amo Italia, qué hermoso comienzo para nuestro día libre disfrutando de Roma”, escribió Momoa en su publicación. Al ver las fotos muchos usuarios se indignaron y algunos incluso acusaron al actor, de 42 años, de recibir un trato especial por su estatus de estrella.

“Nosotros, la gente común, no podemos filmar dentro de la Capilla Sixtina”, comentó un usuario. Otro dijo: “No podemos tomar fotos, pero las celebridades sí. No es justo”.

Jason Momoa tuve que pedir disculpas por sus fotos en la Capilla Sixtina

Después de que Momoa recibió fuertes críticas, emitió un video de disculpas.

El actor explicó que decidió aprovechar un par de días libres del rodaje de la película, por lo que hizo una donación monetaria y programó una visita para él, junto con amigos y miembros del equipo de la nueva entrega de la franquicia.

Dijo que otras personas que estaban allí le pidieron fotos con él, así que accedió.

“La gente quería tomarse fotos conmigo, lo cual es muy extraño, durante un viaje al Vaticano con todas estas maravillas, y quieren tomarse fotos conmigo, lo cual no lo entiendo, pero igual accedí”, explicó.

“Fui muy respetuoso y pedí permiso, lo que pensé que estaría bien. Nunca querría hacer nada para faltarle el respeto a la cultura de alguien. Si lo hice, pido disculpas. No era mi intención. Pagué para tener ese momento privado y di una buena donación a la iglesia. Los quiero”, dijo el actor.

Jason Momoa visitó la Capilla Sixtina y se tomó fotografías

Además de ver sitios históricos mientras estuvo en Italia, Momoa ha estado filmando la décima entrega de la franquicia “Rápidos y Furiosos”.

La película, que también está protagonizada por Vin Diesel, Charlize Theron, Sung Kang y John Cena, tiene fecha de estreno en mayo de 2023.

En cuanto a la personal, Momoa estaría saliendo con la bella actriz Eiza González, de 31 años.

Según People, “múltiples fuentes” afirman que la estrella de “Aquaman” comenzó una relación González tras su separación de Lisa Bonet, con quien estaba casado desde 2007.

“Ellos están saliendo, pero no es nada serio todavía. Él se preocupa por ella”, dijo una fuente a la revista.

Eiza Gonzalez y Jason Momoa, ¿la nueva pareja de Hollywood" (Reuters)

Momoa fue fotografiado previamente asistiendo al estreno de la película “Ambulance” de González el mes pasado, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja.

El actor de “Dune” rechazó los rumores de que estaba saliendo con Kate Beckinsale después de que lo vieran dándole su chaqueta en la fiesta posterior a los Oscar 2022 de Vanity Fair. “Fue una locura. Todo el mundo me pregunta ‘¿Están saliendo?’ No, no, era caballerosidad, la mujer tenía frío”, le dijo a Extra. “Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero”, continuó Momoa. “Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie”.

Bonet y Momoa anunciaron en un comunicado conjunto que estaban separados en enero. Se casaron en noviembre de 2007 y tienen dos hijos en común: Lola Iolani, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13.

