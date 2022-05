Livia Brito negó acusaciones de agresión a reportero de Ventaneando: “Me grabó sin mi consentimiento”

La actriz desmintió que atacara al reportero

Livia Brito se encuentra una vez más en el ojo del huracán después de que un reportero de Ventaneando, uno de los programas más populares en la televisión mexicana, la acusara de ser una persona agresiva y violenta a la que no deberían entrevistar sus colegas mexicanos. Ahora, la actriz ha roto el silencio narrando su versión de los hechos.

Fue a través de sus cuenta de Instagram y Twitter que la protagonista de La Desalmada decidió narrar cómo, según ella, habían ocurrido los hechos que la han mantenido en tendencias durante varios días y que posiblemente continuará ya que el corresponsal del programa de Pati Chapoy también anunció que se retomara toda su versión en el popular formato de espectáculos.

De acuerdo a la actriz de Televisa, ella se encontraba bajo mucha presión laboral ya que estaba grabando los promocionales de la nueva telenovela Mujer de Nadie, una nueva versión de Amarte es Mi Pecado -producción de 2004 protagonizada por Yadhira Carillo y Sergio Sendel- , cuando se encontró al periodista que le pidió la entrevista pero no podía concederla por su falta de tiempo disponible: “Le dije: ‘sí, nada más dame chance, voy a checar algo y ahorita regreso’”, expresó la actriz previo al momento cuando la tensión provocó la acalorada discusión.

La actriz habló sobre su nueva polémica con un reportero (Fotos: Instagram/@liviabritopes/@robertohega)

“Mis bebés les platico lo que me pasó el día viernes. Yo estaba grabando los promocionales de Mujer de Nadie, tenía muy poco tiempo porque me dieron desde las siete de la mañana hasta las tres de la mañana del otro día entonces estaba muy presionada. Salí y había un reportero que me estaba pidiendo entrevista. Me fui y me empezó a perseguir, pidiendo la entrevista y yo le dije: ‘Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas’”, agregó la actriz de telenovelas como Triunfo del Amor, Abismo de Pasión y La Piloto.

Livia Brito aseguró que todo debe ser transmitido a su favor pues él estaba grabando en todo momento, por lo que ella le mencionó que se sentía incómoda al ser perseguida por la entrevista que ahora será transmitida en la televisora que históricamente es nombrada como la competencia de San Ángel: “De hecho me voltee y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado. Le dije: ‘Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista’”, recordó la actriz.

La actriz aseguró que fue por falta de tiempo (Foto: Instagram/@liviabritopes)

Rumbo al final de sus declaraciones, que aparentemente fueron tomadas con una gran tranquilidad, la actriz aseguró que lamentablemente jamás pudo conceder la entrevista ya que el tiempo no se prestó y los minutos que tenía no fueron suficientes para ello: “Lo que hizo (Roberto Hernández) fue voltear la cámara, lo acostó y me continuó grabando sin mi consentimiento”, expresó.

De esa manera fue como se presentó la escena donde ella intenta tapar la cámara con que era grabada y de ello surgió la fotografía viral que el comunicador compartió en sus redes sociales: “Sigues grabando, te dije que le pusieras pausa y continuó grabando. Entonces lo que hice fue ponerle pausa yo con su celular”.

Para finalizar, la actriz de Televisa, que próximamente compartirá créditos con celebridades como Marcus Ornellas, Ale Müller y Cynthia Klitbo en la producción Giselle González de que podría estrenarse en el segundo semestre del 2022, aseguró que si dará entrevistas pero serán bajo sus condiciones:

La artista contó su experiencia con el reportero (Foto: Instagram/@denocheconyordi)

“Chicos, con mucho gusto les regalo las entrevistas pero cuando tenga tiempo, de verdad cuando esté bien y sea una entrevista que ya esté como previamente pactada”, finalizó.

