Daniel Bisogno fue víctima de robo: “Ya se tiene ubicados a los responsables”

Daniel Bisogno fue víctima de robo (Foto: Instagram/@bisognodaniel)

El fin de semana pasado el famoso conductor Daniel Bisogno fue víctima de los amantes de lo ajeno, ya que le fue robado su celular y aún sin saberse con detalle lo sucedido, rápidamente dieron aviso en redes sociales sobre este desafortunado suceso.

A través de su cuenta oficial de Twitter Ventaneando puso en alerta a todos sus seguidores sobre el robo que sufrió Daniel -conductor de dicho programa-, donde confirmaron que se hizo mal uso de sus contactos por medio de la red social de WhatsApp.

“Robaron el celular de @DaniBisogno están chantajeando por WhatsApp a todos sus amigos y conocidos tengan cuidado. Gracias”, se pudo leer en el tweet.

El vespertino dio aviso a todos los conocidos sobre el robo a Daniel Twitter: @Ventaneando

De manera inmediata, los internautas comenzaron a reaccionar y aludieron a que las cuentas del famoso también corrían peligro:

“Rastreenlo GPS y desconfigura todas tus cuentas muñe”. “Dani tú que tienes los medios investiga hasta dar con los culpables. Que recuperes tú celular y la información”. ”Ojalá no tenga fotos o videos comprometedores y que mal plan que la gente sea muy ratera”.

No obstante, el también conocido como El Muñeco, confirmó por medio de su cuenta de Twitter que no pasó a más que un coraje por la inseguridad que existe en el país; sin embargo, daría todos los detalles de esta situación a través del programa de espectáculos donde labora:

“He recuperado todo el control, no así mi celular, ya se tiene ubicados a los responsables. Ya estamos aquí y mañana les cuento TODO. En @VentaneandoUno a las 3!”, afirmó.

El condcutor confirmó que encontraron a los responsables del robo Twitter: @DaniBisogno

Asimismo, desmintió que se encontrara en peligro fotos privadas que lo comprometieran, pues diversos medios habrían especulado sobre la difusión de estas:

“No crean nada, nosotros informamos del robo del celular, pero ninguna información privada!! Mentira total! No existe no habría forma! Ya se dio además con los responsables”, escribió.

Hasta el momento no ha dado más detalles sobre este suceso, sin embargo, se espera que informe sobre la situación de chantaje que han vivido sus conocidos, para esclarecer, de manera puntual, todo malentendido en redes sociales.

Sin duda, las desafortunadas situaciones no cesan en la vida de Bisogno, ya que a inicios del mes de abril de este año, Daniel narró el terrible momento que vivió al casi perder su casa debido a un incendio.

Daniel ha vivido diversas situaciones complicadas este año, una de ella fue el incendio de su vivienda Foto: Instagram @bisognodaniel

La pesadilla inició cuando el conductor recibió un aviso sobre el incendio de su casa mientras grababa una cápsula para Ventaneando. La primera en alertar al conductor fue Cristina, su ex pareja y madre de su hija, pues intentó contactarlo de forma desesperada al programa hasta interactuar con Iyari González, la productora.

Por otro lado, Bisogno confirmó que al enterarse le impactó demasiado la noticia, pues no comprendió que tanto se habían extendido las llamas en su hogar. Sin embargo, se tranquilizó de inmediato al recordar que había mandado a hacer ciertas modificaciones en su casa que requerían calor.

“Casi me da un paro cardiorrespiratorio porque me habla la mamá de mi hija, diciéndome ‘se está quemando tu casa’, ahí se me doblan las rodillas, pero me acordé en el momento que están impermeabilizando la marquesina”, explicó.

El conductor del vespertino compartió que la causas del incendio fue debido a una chispa que llegó hasta el jardín de su vecina. “Y a la hora de que están soploneando el impermeabilizante, brincaron chispas a la casa de la vecina, y de la más pesada para acabarla de amolar, se le prendió un bambú que ya tiene bastante seco”, mencionó.

SEGUIR LEYENDO: