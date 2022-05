Daniel Bisogno se lanzó contra su ex Mariana Ochoa y OV7

Bisogno dijo que por Mariana Ochoa no vería a OV7 en concierto (Foto: Archivo WEB Ig @bisognodaniel Ig @oficialov7)

Daniel Bisogno de nuevo está al centro de la polémica pues el conductor emitió duros comentarios respecto al grupo OV7 y una de sus integrantes, Mariana Ochoa, quien hace catorce años sotuvo un breve romance con el comentarista de Ventaneando.

Y es que el colaboprador de Pati Chapoy llamó la atención al destapar que tiene actualmente un conflicto con su ex novia, e incluso recalcó que por ella no asistiría a la próxima gira de conciertos de la banda pop. “Salvo de sus excepciones, tengo ganas de verlo (el concierto)”, mencionó.

Fue durante la emisión de este miércoles del programa vespertino cuando Bisogno se mostró molesto tras que presentaran una nota sobre los ensayos de OV7 para su próximo concierto que darán en septiembre en Monterrey, para dar inicio a su postergada gira de 30 años.

Los integrantes se preparan para iniciar su gira en septiembre próximo (Foto: Instagram/@erikazaba)

Bisogno tachó a la cantante de “malagradecida” e incluso le recordó al público que Ochoa ha tenido problemas con sus ex parejas, incluyendo el padre de sus hijos. “No me tiene nada contento. Lo peor que puede existir en el mundo es ser mal agradecido, eso es lo que no se puede ser en la vida y eso es terrible (…) Si sacamos la lista de novios y cómo le han salido, incluido el papá de sus hijos, ¿verdad?, pero será otra idea”, dijo el polémico comunicador.

Sin dar más información, Bisogno se limitó a expresar que Mariana Ochoa “sabe el mal que hizo”. Sin embaego, su compañero Pedro Sola reveló que Mariana “lo negó” y “habló cosas desagradables” de la relación que sostuvo con el conductor en 2007.

Además, durante la transmisión de Ventaneando, Daniel retomó el tema de OV7 y aseguró que “no se dirigen la palabra ni en los ensayos de su gira”, por lo que la relación de Erika Zaba, M’Balia, Kalimba, Lidia Ávila y Óscar Schwebel seguiría fuertemente fracturada tras el escándalo que los envolvió por los supuestos malos manejos de Bobo Producciones, empresa de representación artística de Ari Borovoy.

La banda recién anunció las fechas de su postergada gira (Foto: Instagram/@oficialov7)

Pese a que los conductores no detallaron más, los usuarios de internet hicieron notar qué habría causado la furia del actor que da vida al personaje de “La güera Limantour”. Y es que recientementre Mariana Ochoa visitó el foro del matutino Sale el sol, donde se sometió a una dinámica donde confesó algo que pudo ser el motivo del enojo de Bisogno.

Durante el programa, la cantante de Un pie tras otro pie fue cuestionada sobre el hombre que le gustaría borrar de su vida amorosa, y aunque por un momento dudó su respuesta, finalmente respondió sin ahondar en detalles.

“Si tuvieras que borrar a un hombre de tu pasado, ¿quién sería?”, “Un hombre de mi pasado...a Daniel Bisogno”, respondió la cantante, aunque por un momento titubeó, y sin dar detalles de por qué prefería eliminar aquel romance de su historial amoroso, contestó con seguridad.

Mariana Ochoa sostuvo una relación de 8 meses con Bisogno en 2007 (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Mariana Ochoa tuvo un breve romance de ocho meses con Bisogno hace 14 años, quien tras ello comenzó una relación con la actriz Fran Meric. Aunque ambos han declarado que terminaron el amorío de manera cordial y en buenos términos, la reciente declaración de la cantante de Vuela más alto llamó la atención del público.

Hoy en día, la también empresaria de la tienda “Disfraces de peli”, es madre de un niño y una niña y mantiene una relación con Mauricio Vaca, gracias a una amiga en común que fungió como su Cupido.

Por su parte, presuntamente Daniel Bisogno sostiene un noviazgo con un joven 23 años menor que él, de nombre Jesús Castillo, y según la revista TVNotas, la pareja se casó de manera simbólica en una ceremonia en Chiapas.

