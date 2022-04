“Casi me da un paro”: Daniel Bisogno narró cómo fue el incendio en su casa

Daniel Bisogno explicó el origen del incendio en su casa

El pasado 5 de abril, Daniel Bisogno recibió un aviso sobre el incendio de su casa mientras grababa una cápsula para Ventaneando. La primera en alertar al conductor fue Cristina, su ex pareja y madre de su hija, pues lo intentó contactar de forma desesperada al programa hasta interactuar con Iyari González, la productora.

Bisogno explicó que le impactó demasiado la noticia, pues en un principio, no comprendía que tanto se habían extendido las llamas en su patrimonio. Sin embargo, se tranquilizó de inmediato al recordar que había mandado a hacer ciertas modificaciones en su casa que requerían calor.

“Casi me da un paro cardiorrespiratorio porque me habla la mamá de mi hija, diciéndome ‘se está quemando tu casa’, ahí se me doblan las rodillas, pero me acordé en el momento que están impermeabilizando la marquesina”, mencionó en Ventaneando.

Bisogno se dijo muy espantado por la notificación (Foto: Instagram/@bisognodaniel)

El conductor del vespertino compartió que lo que causó el incendio fue una chispa que llegó hasta el jardín de su vecina. “Y a la hora de que están soploneando el impermeabilizante, brincaron chispas a la casa de la vecina, y de la más pesada para acabarla de amolar, se le prendió un bambú que ya tiene bastante seco”, mencionó.

Aunque un incendio no es un asunto de poca preocupación, a Bisogno le dio tranquilidad pensar en que el daño a su propiedad sería menor: “El susto que me llevé cuando me dijeron ‘se está quemando tu casa’, ya que vi que era la marquesina dije, ‘me quedo sin puerta’. Llegaron los bomberos y controlaron la hojarasca, la que se quemó”.

Este 6 de abril, en la emisión de Ventaneando, Bisogno reiteró que si su vecina hubiera mantenido su bambú lo suficientemente hidratado, no habría pasado nada. También compartió que estuvo a punto de enfrentarse a las autoridades por el incidente.

Así se veía el incendio (Foto: Ventaneando)

“Pues están impermeabilizando y le brincó la chispa a la vecina, quien debería haber tenido su bambú regado y mojado, pero se le prendió el bambú, llegaron los bomberos y 13 patrullas”, mencionó en conversación con sus compañeros Pedro Sola y Pati Chapoy.

Aunque el conductor reconoció que la alcaldesa de Álvaro Obregón -demarcación donde se ubica su domicilio- hizo un buen trabajo, se dijo indignado por la sanción que se le habría impuesto.

“Pues me dicen que me estaba esperando una patrulla que porque había una falta administrativa y yo digo ‘¿De qué, si se me incendia es mi casa, es mi ped*, no?’”, explicó con cierta ironía. Desde la emisión pasada, Pati Chapoy le había hecho ver que ese incendio podría haber llegado hasta un tanque de gas y provocar un accidente más grave.

El presentador se dijo afortunado por no haber recibido daños (Foto: Instagram/@bisognodaniel)

Para finalizar, Bisogno explicó que no tuvo que enfrentarse a la supuesta falta administrativa y que las consecuencias en su casa habían sido mínimas tras el incidente con el fuego, pues solo se arruinó el funcionamiento de unas linternas de jardín con sensor solar.

“Lo bueno es que hoy en día la alcaldesa de Álvaro Obregón está haciendo bien su trabajo y la verdad rápido resolvieron y se lo agradezco profundamente, llegué y ya no estaba esa patrulla, pero nomás fue el susto, público, yo tenían unos sensores, en la tarde se prenden y ahora desde que amaneció y hasta que anocheció no se apaga, pero no creo que algo pase con esta energía eléctrica”, dijo. También recordó que hace poco tiempo, mostró que paga más de 8 mil pesos de luz.

SEGUIR LEYENDO: