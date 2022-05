La Bebeshita arremetió contra Arturo Carmona por haber negado conocerla pero ella mostró “pruebas”

"La Bebeshita" se molestó al ver cómo Carmona negaba haberla conocido (Fotos: Instagram @alexissoy @arturo.carmona)

Luego de que La Bebeshita confesara que estaba saliendo con Arturo Carmona, el actor negó conocerla, lo que provocó la indignación de la presentadora de Venga la Alegría, quien lo señaló por presuntamente tener más de una conquista.

Este sábado 14 de mayo la cámara de Venga la Alegría buscó confirmar que Arturo Carmona y Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, han estado saliendo de forma romántica; sin embargo, el actor aseguró que no ha tenido el gusto de conocer a la presentadora y sólo ha escuchado de ella por los programas en los que colabora, pero “ni sé quién es”, dijo.

“De entrada, no tengo el gusto de conocerla. ¿La Bebeshita? No, no tengo el gusto de conocerla y pues no, hasta ahorita no, no sé ni quién es, con todo el respeto, pero pues digo, estoy acostumbrado a los rumores. No, no me enoja porque al final me han sobrado novias que no conozco, han salido por ahí unas que apenas conocía, entonces ya estoy acostumbrado”

El actor aseguró que no sabe quién es La Bebeshita y que nunca ha salido con ella

Aseguró que no tiene motivos para negar a sus conquistas, por lo que, si estuviera saliendo con Alexis, lo aceptaría sin más.

“No soy de las personas que oculta con quien sale o con quien anda, al contrario, a mí no me gustaría que me negaran, entonces, pues no; si así fuera, no tendría ningún problema en decirte: ‘Pues sí estoy saliendo con La Bebeshita’, pero ni sé quién es La Bebeshita”, agregó.

Mientras que sus declaraciones eran presentadas en Venga la Alegría, Alexis reaccionaba sorprendida y con su celular en la mano, pues señaló que tenía las evidencias necesarias para comprobar al público que ella sí salió con Carmona en varias ocasiones.

“La verdad es que se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien... okay, no éramos novios, estábamos conociéndonos, estábamos saliendo, que la cenita, que blabla. Se me hace de muy mal gusto, como que no es de caballeros decir: ‘Ay, ¿sabes qué? Ni te conozco ni nada’”

La presentadora aseguró que ha salido en varias ocasiones con el actor e, inclusive, habrían cambiado besos

Aclaró que no eran novios y que llevaban saliendo al menos tres semanas, pero no esperaba que su respuesta fuera de desconocerla por completo ya que, inclusive, se habían besado en algunas ocasiones y salían a lugares públicos, como a centros comerciales y restaurantes.

Para comprobar que estaba diciendo la verdad, mostró la conversación que estaba teniendo con Carmona, en la cual se pueden ver varias fotografías y videos que tanto Alexis como Arturo se enviaban. Por ello es que la conductora dijo que, para ella, la única razón por la cual la habría negado, es porque tiene otras conquistas.

“No éramos novios, claro, no éramos novios, pero sí salíamos, sí convivíamos. O sea, sí hubo besito, pero se me hace muy de mal gusto que diga: ‘¿Sabes qué? Ni te conozco’. Yo después como que sí entendí por qué, tiene sus razones, yo creo que sí, no sé, ha de salir con otras niñas”

Daniela mostró la conversación que mantuvo con Carmona (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Alexis reveló que ella sí se sentía ilusionada y lo que menos esperaba era escuchar esos comentarios de su nueva conquista, quien pudo haber respondido que sólo eran amigos, opinó la presentadora.

“Una cosa es que digas: ‘Sí, estamos saliendo, somos amigos’, algo así (...) y otra cosa es que ‘ni la conozco’, o sea, de verdad no puedo creerlo (...) Tú conoces a una persona y te da la cara, te dice: ‘Soy un caballero, me gustas, hay que salir’, blablabla, como un caballero, que te está dando la cara porque están saliendo y de repente escuchas esto, que estoy impactada”, comentó Daniela.

Finalmente, La Bebeshita confesó que las declaraciones que dio el actor la lastimaron, pues “sí me ilusioné (...) ¿Y lo que vivimos? Sí existo en la vida, me rompió el corazón”, dijo.

