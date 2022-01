El trágico instante donde la Bebeshita llevó serenata a Aristeo Cázares y fue bateada

La Bebeshita fue a Garibaldi para conseguir los mariachis (Foto: captura de pantalla/Youtube Daniela Alexis)

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, vivió un triste momento después de confesarle su amor a Aristeo Cázares y que este la rechazara categóricamente.

Fue desde su canal de Youtube donde la ex integrante del programa Enamorándonos mostró el plan para expresar sus sentimientos hacia el próximo participante de Exatlón: All Star.

“Ves que yo estoy enamorada de Aristeo, imagínate como van a salir nuestros hijos. Los vamos a hacer como bebeshiteros, entonces ahorita le voy a hablar a la Mati para que me diga donde está mi bebesito y llevarle la serenata”, dijo Alexis a su maquillista, quien la estaba arreglando para la sorpresa que tenía preparada.

La Bebeshita llamó a su amiga Mati Álvarez para contarle sobre el plan y para ponerse de acuerdo. Posteriormente fue a Garibaldi para conseguir los mariachis.

Sin embargo, cuando Alexis llegó al lugar donde estaba Aristeo y comenzaron a tocar los mariachis, el atleta se desconcertó y comenzó a mostrar su desacuerdo ante la situación.

Aristeo Cázares rechazó a la bebeshita (Foto: captura de pantalla/Youtube Daniela Alexis)

“¿Cómo así? No te pases, no, Mati, te pasas de lanza [...] Mati me dijo que iba a venir su tío a dejarle una maleta y yo de bajo y te ayudo a subir la maleta”, comenzó a decir Cázares.

Así, entre abrazos y risas incómodas, Aristeo agradeció a La Bebeshita por el gesto, pero le destacó que no podía corresponderle de la manera en que ella esperaba.

“Yo te quiero mucho y eres mi amiga y vamos a disfrutar de esta bella serenata. Gracias. Estoy saliendo con alguien y no puedo besar a nadie”, sentenció.

Ante esta situación, Daniela se desilusionó rápidamente, pidió a los mariachis que detuvieran la música, comenzó a llorar y se retiró del lugar lo más rápido posible.

“Ya, ya, me acaba de batear. Vámonos, les pago y ya me voy. Neta voy a llorar”, dijo, aunque Aristeo le repetía que la quería pero que no la podía besar.

Los seguidores de la influencer no tardaron en reaccionar, por lo que mostraron su apoyo y le señalaron que en un futuro encontraría a alguien con quien podría compartir su corazón.

Aristeo Cázares dijo que tenía pareja(Foto: captura de pantalla/Youtube Daniela Alexis)

“Estuvo muy bonita tu intención. No debes tenerle miedo al rechazo porque en realidad él está respetando a la persona con la que está saliendo, eso es marcar límites. Que él te haya marcado un límite, no significa que no te quiera sino que te respeta, se respeta y respeta a la otra persona para que no se rompan exclusividades. Es una lección que podrías aprender si así lo deseas y comenzar a poner límites para que no te traten como lo han hecho tus parejas anteriores. Bendiciones para ti Daniela. Mucho éxito”, le escribió un internauta.

“Eres una mujer hermosa bebeshita.... Lindísima y carismático pero sobre todo llena de amor, pronto llegará un hombre maravilloso que te merezca y te dé todo el amor que mereces, saludos desde Guadalajara! Te mando un abrazote!” o “Yo creo que Aristeo puede elegir y no está obligado a aceptar a lo mejor el la ve como amiga y si lo hace creo que eso sería aún peor y si tal vez Aristeo quiera ya será el momento de el luchar por ella”, fueron otros de los mensajes de apoyo que recibió.

