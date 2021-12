La Bebeshita estrenará cuenta de OnlyFans en 2022

La Bebeshita saltó a la fama en el programa "Enamorándonos"

Desde su participación en Enamorándonos La Bebeshita se ha consagrado como una de las mujeres en la televisión mexicana más polémicas en los últimos años. La también conductora de TV Azteca no perdió la oportunidad para mencionar cuales son sus propósitos personales y profesionales para el ya cercano 2022: abrir una cuenta en OnlyFans y tomar la oferta que le ofrecieron para posar en una revista para adultos.

Así como muchos famosos se están aventurando a crear contenido exclusivo para sus seguidores a través de la plataforma OnlyFans, la influencer fue cuestionada sobre si también se integraría esta nueva tendencia de lograr grandes ingresos mensuales con fotografías íntimas como Alfredo Gatica, Celia Lora, Yanet García, entre muchos más.

La "Bebeshita" cuenta con 2.6 millones de seguidores en Instagram (Instagram)

De inmediato su respuesta fue positiva, pues en ocasiones anteriores se le había comentado sobre entrar a la nueva forma de entretenimiento por internet y había mencionado que no pues consideraba que ese tipo de “nuevas formas de trabajar” no estaban dentro del “tipo de cosas que quería para su vida”; ahora todo parece diferente y en Venga La Alegría decidió confesar que estamos a días de que esto ocurra con la llegada de Año Nuevo.

A pesar de que el próximo año, La Bebeshita estrenará su cuenta en la plataforma que desplazó a Just For Fans como la red social más popular entre los mayores de edad, ella comentó que el contenido que compartirá no será tan “candente” o “sin censura” como la mayoría de sus fans esperan, pues dijo que sí habrá contenido exclusivo pero no será tan íntimo como algunas celebridades lo manejan.

Por este motivo, las redes sociales de la joven influencer -especialmente en Twitter- se han llenado de comentarios divididos por su nuevo anuncio, pues mientras algunos esperan con muchas ansias el link oficial de lo que será su debut en el entretenimiento para adultos, otros más consideran que este tipo de “trabajo” denigra a las mujeres:

La "Bebeshita" nació el 11 de diciembre de 1990 (IG: alexissoy)

“Estamos de acuerdo que esta es una de las noticias que más esperábamos y en un momento pensamos que no pasaría”, “Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y si ella está dispues pues hay que dejarla”, “Pues yo creo que esto si es un trabajo, no tan digno, pero al final de cuentas está tratando de sobrevivir como todos”, escribieron a favor.

Los comentarios negativos fueron emitidos principalmente por detractores de la influencer y mujeres que no aprobaron la noticia, a pesar de no ser todavía una realidad: “Las mujeres no deberían venderse para este tipo de plataformas”, “Otra chica de televisión que se va a vender por unos pesos”, “Eres mujer y no te das cuenta de la manera en que solo te vendes antes los hombres, una lástima”, escribieron en su cuenta de Twitter.

La "Bebeshita" fue la octava celebridad eliminada de "MasterChef Celebrity" (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Por otra parte, también se le cuestionó si acompañado de este proyecto tendría planes de posar en una revista para caballeros, por lo que comentó que sí lo haría ahora que está dispuesta a probar “cosas nuevas” en su carrera y en su vida personal, incluso reveló que en algún momento hubo acercamientos pero no aceptó.

La Bebeshita tuvo uno de sus mejores años en la televisión desde su debut en el 2016 pues fue contemplada por la televisora del Ajusco para formar parte de uno de sus adaptaciones extranjeras más rentables en los últimos años y que le ha dado una de las mayores pérdidas de rating a Televisa: MasterChef. En su formato Celebrity, Daniela Alexis -nombre real de la celebridad digital- logró entrar al concurso donde personalidades de renombre como Laura Zapata, Aristeo Cázares, Paty Navidad o Stephanie Salas.

