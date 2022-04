Violeta Isfel regresará a la televisión en Hoy: “Vengo a coleccionar una experiencia más”

En los últimos meses, la actriz ha estado envuelta en la polémica por sus fotografías en redes sociales. (IG: violetaisfel)

Tras años fuera de la televisión mexicana, Violeta Isfel regresará como parte de Las Estrellas bailan en Hoy, reality del matutino de Televisa. La actriz compartió que se siente muy emocionada con este nuevo reto en su carrera profesional y compartió algunos detalles de su personalidad, los cuales podrían influir en su desenvolvimiento dentro del show.

Durante la mañana de este miércoles 27 de abril, los conductores del programa Hoy revelaron al nuevo integrante de su reality de baile. Se trata nada más ni nada menos que de Violeta Isfel, intérprete de 36 años que ha destacado en telenovelas como parte de la televisora de San Ángel, siendo Antonella de Atrévete a soñar su personaje más recordado hasta ahora.

“Marcó un antes y un después en mi carrera. Tuve la oportunidad de demostrar que podía, era esa puerta que venía buscando desde hace muchos, muchos años”, comentó en una cápsula que grabó para el matutino con motivo de su incorporación al show.

La intérprete nació el 11 de junio de 1985, actualmente tiene 36 años. (Imagen: @programahoy/Instagram)

La actriz confesó que decidió participar en Las Estrellas bailan en Hoy porque se considera fan de las temporadas anteriores y quiere demostrar que puede lograrlo: “Acepté este reto porque [...] cuando yo vi las primeras ediciones yo dije: ‘¡Qué divertido! me encantaría formar parte’, no es lo mismo hacer TikToks que bailar profesionalmente”.

Cabe mencionar que en los últimos años Violeta Isfel ha destacado en las redes sociales por el contenido que comparte, desde íntimas fotografías hasta videos sobre su día a día y parodias en TikTok. También emprendió con un puesto de hamburguesas que después convirtió en un establecimiento, proyecto que tomó como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

La actriz de Una familia con suerte compartió algunas características de su personalidad que podrían salir a relucir durante su paso por el reality: “Soy demasiado perfeccionista. A mí me gusta hacer las cosas bien y cuando las cosas no están bien y depende de mí, me frustro mucho. Era de mechita corta, ya no tanto, pero si me haces enojar, ¡híjole! puedo ser muy hiriente”.

Violeta Isfel se mostró como pocas veces (IG: violetaisfel)

La actriz recordó que hace algunos meses sufrió una fuerte depresión que la llevó a descuidarse, pero afortunadamente ya se encuentra mejor. También recordó el difícil proceso que atravesó tras intentar embarazarse por segunda ocasión.

“Tuve temas hormonales por el intento, de mi esposo y mío, de ser papás y estaba poniendo un poquito en riesgo mi estabilidad. No canto victoria porque la depresión te puede agarrar en cualquier momento”, dijo. Finalmente aseguró que entrará a Las Estrellas bailan en Hoy con la convicción: “Vengo a coleccionar una experiencia más”.

Por otro lado, la actriz se encuentra envuelta en la polémica debido a sus recientes declaraciones sobre Luis de Llano, esto tras la denuncia pública que hizo Sasha Sokol en su contra por presunto abuso.

Logo Las Estrellas Bailan en Hoy Foto: Instagram/@programahoy

Artistas que participarán en <i>Las Estrellas Bailan en Hoy</i>

Durante las últimas semanas la producción del matutino confirmó la tercera temporada del reality de baile con la participación de grandes estrellas. Conforme pasaron los días, los conductores fueron revelando el nombre de los actores, cantantes y comediantes que formarán parte del proyecto a partir del próximo lunes 1 de mayo.

Serán Lis Vega, Raymix, Olivia Collins, Alex Duran, Marie Claire, Huarachín y Huarachón, Manelyn, Violeta Isfel y Raúl Magaña quienes compitan por el primer lugar. Hasta el momento se desconoce si se sumarán más figuras del medio.

La incorporación de Raúl Magaña sorprendió a los seguidores del matutino y usuarios de redes sociales debido a que se había mantenido lejos de Televisa tras su colaboración en el programa Se Vale y Como dice el dicho.

(Foto: Instagram/@programahoy)

“Me encantaba verlo en Se Vale”, “Que baile la de Arremángala arrempújala”, “Que bueno volver a verlo en la TV”, “Qué padre, Raúl Magaña, que entre a este reality, ya se extrañaba en la televisión”, escribieron algunos internautas.

