Con memes usuarios en redes sociales criticaron el regreso de Silvia Pinal a los escenarios

Con 90 años de edad y una amplia trayectoria artística, la primera actriz Silvia Pinal regresó a los escenarios con la puesta en escena de Caperucita ¡que onda con tu abuelita!, obra teatral infantil que se estrenó el pasado domingo 8 de mayo.

Durante una emisión del programa De Primera Mano se presentó una cápsula especial por el estreno de Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! y en las imágenes se puede apreciar a la musa de Diego Rivera y Luis Buñuel sentada en una silla de ruedas decorada como un gran sillón blanco que le permitió poder moverse sobre el escenario con ayuda de sus compañeros de escena.

El video causó gran conmoción entre usuarios de redes sociales quienes criticaron el desempeño de la primera actriz argumentando que ya no está en edad de realizar trabajos tan demandantes y desgastantes como los que implica una obra musical infantil. De este modo, con el peculiar y ácido sentido del humor, los internautas inundaron las plataformas digitales con memes para expresar su preocupación sobre el estado de salud de Silvia Pinal, así como para señalar que debería mejor ya solo dedicarse a descansar.

El evidente cansancio de la primera actriz, así como los recientes problemas de salud que atravesó en los últimos meses orillaron a usuarios de redes sociales a criticar la forma en la que se presentó en la mencionada obra teatral.

No obstante, los internautas no fueron los únicos que evidenciaron el decadente estado de Silvia Pinal pues el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, también emitió su opinión respecto a este nuevo papel que desempeña la primera actriz en la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!.

“Yo le aplaudo a doña Silvia Pinal las ganas que tiene de trabajar, es una mujer inagotable, incansable, pero llegó un momento en que las divas se tienen que retirar como María Félix se retiró, no la vimos en sus últimos días, Elsa Aguirre, María Victoria, Marco Antonio Muñiz, el Loco Valdés, Polo Polo, Xavier López Chabelo, para qué exponer a Silvia Pinal”, declaró Gustavo Adolfo Infante en un video que transmitió en vivo a través de su página de Facebook.

El regreso de Silvia Pinal a los escenarios generó gran controversia para el público mexicano y el mundo del espectáculo ya que incluso se llegó a especular que la primera actriz volvió a trabajar por necesidad y no por gusto. Incluso el mismo Gustavo Adolfo Infante resaltó que los hijos de la productora de Mujer, casos de la vida real podrían haber argumentado que su madre necesitaba dinero.

“Esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero’, o sea, porque cuánto le pueden pagar. Nomás ve esa escenografía, casi casi la pinté yo. Es lamentable, ve al zorrillito, parece que se lo compró en el mercado de la Lagunilla el disfraz, entonces está bien chafita”, declaró el periodista de espectáculos. Cabe mencionar que por dichos comentarios, Gustavo Adolfo Infante fue vetado de la obra infantil.

Usuarios de redes sociales también emitieron sus opiniones y comentarios respecto al regreso a los escenarios de la primera actriz Silvia Pinal.

“Si Silvia Pinal a sus 90 años (y evidentemente cansada) tiene que seguir trabajando que nos espera a los millenials”. “Me da tristeza ver a la ultima diva del cine mexicano Silvia Pinal siendo explotada de esta manera.”. “Quien sea el encargad@ de autorizar los proyectos de Doña Silvia Pinal, es un irresponsable con poco corazón y nulo respeto a la trayectoria de la última diva de México, mira que atreverse a subirla así a un escenario, es no tener mad*e”, fueron algunas reacciones en Twitter.

