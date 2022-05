Christian Nodal realizó cambios en su estilo de vida tras ruptura con Belinda: “Estoy tratándome bien”

Nodal se encuentra de gira (FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Christian Nodal se ha convertido en uno de los representantes más importantes del regional mexicano, pero su polémica ruptura con Belinda ha sido algo por lo que no ha dejado de estar en el foco público desde hace unos meses.

Actualmente, la actriz de Bienvenidos al Edén decidió irse a vivir a España y empezar una nueva etapa en su vida. Mientras que, por su parte, Nodal confesó que él también decidió implementar algunos cambios para su bienestar.

Fue durante un encuentro con los medios, donde el cantante de Botella tras botella, Adiós amor o Ya no somos, ni seremos comentó que estaba cayendo en algunos excesos que podrían traerle afectaciones a su salud.

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no”, comenzó a decir.

El cantante ha sido bien recibido (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo apuntó que por el momento quiere mantenerse en un ambiente más tranquilo, pues aunque sólo tiene 23 años, considera que si sigue igual, podría padecer las consecuencias en un futuro.

“¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”, dijo.

Asimismo, el cantante dio un adelanto de lo que será su nuevo sencillo titulado Vivo en el 6, pero, ante las insistentes preguntas respecto a si fue una canción escrita para Belinda, Nodal contestó de forma tajante.

“Las canciones son solamente canciones, no necesariamente tienen que estar lo que está pasando por la vida, la verdad estoy muy feliz”, comentó.

Cabe recordar que durante su gira Forajido en Centroamérica, el cantante sonorense ha protagonizado todo tipo de controversias, entre ellas una aparatosa caída y las especulaciones respecto a la mujer con la que se le ha visto en diversas ocasiones.

Christian Nodal dio un adelanto de su nueva canción (Foto: Instagram / @nodal)

Fue durante su reciente visita a Guatemala, donde sucedió el incidente. De acuerdo con imágenes que circulan en la red, el momento sucedió cuando Nodal se despedía de su público y de pronto tropezó estrepitosamente. La lluvia moderada que caía sobre el lugar pudo haber sido la causante del resbalón del famoso intérprete del género “mariacheño”.

Así, desde sus historias en Instagram el intérprete aprovechó para agradecer a sus fans, por preocuparse y aclaró que el tropiezo no pasó a mayores.

“Mi gente de Guatemala, muchísimas gracias por esta noche tan increíble, tan especial... Estoy bien...Gracias por esta casita llena, por corear cada canción con esa energía, por la vibra...¡Los amos! Gracias por tanto!”, dijo en un inicio.

Nodal se cayó en el escenario (Foto: Captura de pantalla / Facebook / @JGMUSICMX)

“Hoy besé el escenario”, escribió imprimiéndole un tono humorístico a la desafortunada situación, al lado de una fotografía donde aparecen sus pies y se puede apreciar que se lastimó el izquierdo, pues tuvo que ser vendado con una férula en el tobillo.

Pero este no es el mayor lío en el que se ha visto inmiscuido Nodal recientemente, pues el viernes pasado fue captado en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, con una mujer.

El ex novio de Belinda llegó al país en un vuelo privado, acompañado de una joven de pelo largo y oscuro que llevaba una gorra negra, pero al notar la presencia de la prensa, la mujer bajó la mirada, quizá en un intento por cubrir su rostro.

