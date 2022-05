Marisela lamentó los problemas en la dinastía Rivera: “Jenni ha de decir ‘Zaz culebra’”

Las cantantes fueron grandes amigas (Foto: Twitter/@jenniriveraoficial)

En los últimos días el nombre de Marisela ha estado en tendencia en redes sociales luego de sus polémicas declaraciones sobre el caso más mediático en México, durante los últimos meses -sí, por encima de la ruptura amorosa de Belinda y Christian Nodal- Sasha Sokol vs Luis de Llano. Ahora la popular cantante ha opinado sobre otra de las más grandes familias del espectáculo,la dinastía Rivera, siendo una gran sorpresa para los fans del regional mexicano.

La intérprete de canciones como Sola con mi soledad, o me quieres o me dejas y la pareja ideal aprovechó su más reciente entrevista en el matutino de TV Azteca de los sábados y domingo, Venga La Alegría Fin de Semana, para sincerarse sobre las grandes controversias que atraviesa la familia de Jenni Rivera, ya que ella fue gran amiga de La Diva de la Banda y hasta cantó en más de una ocasión a capela con la reina del regional.

Con una divertida frase que es muy común escuchar dentro de la comunidad LGBT+, Marisela habló sobre la dinastía: “No sé porqué todo esto sigue pasando, pero ya que la dejen descansar, pero pues ellos saben lo que hacen y Jenni pues ha de estar desde arriba diciendo ‘Aaaaah zaz culebra’, como digo yo ja, ja, ja. Ella ya no está para decirles, porque sí estuviera yo creo que ya los hubiera o bueno ya hubiera puesto un alto a lo que está pasando, pero pues allá ellos.

Marisela admira mucho a Jenni Rivera (Foto: Ig @jennirivera)

¿Marisela no contaría con Chiquis, pese a la relación con Jenni Rivera?

La cantante, durante la misma entrevista, dejó a más de uno sorprendido al mencionar que no conocía de primera mano la carrera musical de la hija de Jenni Rivera, pese a que en el pasado había trabajado con su madre en más de una ocasión. Aunque mencionó tener gran admiración y respeto, la ex esposa de Marco Antonio Solis dejó entrever que no colaboraría con la responsable de canciones como El Honor, Baila Así y Mi Problema.

“Yo no hago duetos… primero que nada no he hecho un dueto con otra mujer y si voy a hacer algo pues la primera sería mi hija, obvio. Yo no sabía que quería cantar conmigo pero yo no, yo la considero a ella una joven talentosa en muchos aspectos, su madre cantaba claro, pero no nunca me he puesto a pensar en eso. No la he visto a ella como una cantante”, expresó en el espacio de la ex participante de Miss Universo Sofía Aragón y la divertida regia Gaby Ramírez.

Sobre los virales videos que Chiquis Rivera ha subido a sus redes sociales, con tonos altamente eróticos y controversiales, Marisela no dudó en dejar su opinión: “Yo la veo como a esas niñas que hacen sus videos, su publicidad y eso. Es muy inteligente en todo lo que hace, es divina que hace su esfuerzo y es otro ejemplo de que se puede, lo ha dado todo por lo que es”, expresó.

Marisela no cantaría con Chiquis Rivera (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

Marisela mencionó que su relación con “El Buki” no es igual al caso Sokol vs Llano

Marisela recordó cómo fue su noviazgo con Marco Antonio Solís cuando ella tenía 14 años, mientras que él 20, pues ante la insistencia de la prensa, aseguró que su relación no tiene similitud con la de Sasha Sokol y Luis de Llano. Además, aprovechó para comentar que “una mujer sabe lo que hace” a esa edad, refiriéndose a la denuncia pública que hizo la integrante de Timbiriche.

“A tus 14 años ya sabes en dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar porque te da coraje o porque te animase a culpar a alguien. Si uno se mete y ya sabe bien y sus papás saben es que está entendido, no creo que deban de...”, expresó en TV Azteca.

SEGUIR LEYENDO: