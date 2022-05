Marisela reaccionó a las acusaciones de Sasha Sokol a Luis de Llano: “Una mujer sabe lo que hace”

Marisela dio una polémica opinión respecto a las acusaciones que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano el pasado 8 de marzo (Fotos: Cuartoscuro)

Marisela recordó cómo fue su noviazgo con Marco Antonio Solís cuando ella tenía 14 años, mientras que él 20, pues ante la insistencia de la prensa, aseguró que su relación no tiene similitud con la de Sasha Sokol y Luis de Llano. Además, aprovechó para comentar que “una mujer sabe lo que hace” a esa edad, refiriéndose a la denuncia pública que hizo la integrante de Timbiriche.

Durante una conferencia de prensa que se celebró este 3 de mayo, Marisela fue cuestionada por algunos reporteros acerca de qué puede decir sobre las acusaciones que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano por haber presuntamente abusado de ella ya que mantuvieron un noviazgo cuando ella tenía 14 años y él 39.

La Dama de Hierro reconoció que no conoce bien qué sucedió entre el productor musical y la integrante de Timbiriche, así como no vio las acusaciones de su colega, por lo que sólo podría hablar desde su experiencia.

Marisela aseguró que, así como ella lo vivió con "El Buki", Sasha estaba consciente de lo que hacía a sus 14 años con De Llano (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Fue por ello que la prensa comparó su noviazgo con Marco Antonio Solís y lo sucedido entre Sokol y De Llano, a lo que ella negó alguna vez haber sido abusada u obligada a hacer algo dentro de su romance con El Buki, fue por ello que aseguró que a sus 14 años ya sabía lo que estaba haciendo y, posiblemente y ante sus ojos, Sasha también.

“A tus 14 años ya sabes en dónde te estás metiendo y qué vas a hacer, no puedes después regresar porque te da coraje o porque te animase a culpar a alguien. Si uno se mete y ya sabe bien y sus papás saben es que está entendido, no creo que deban de...”

En medio de sus polémicas declaraciones, agregó que no se está posicionando a favor de Luis de Llano y tampoco buscará ir en contra de Sasha, pues siempre apoyará a la mujeres que sufrieron cualquier tipo de violencia, pero, según enfatizó en su opinión, a esa edad su colega pudo haber estado consciente de lo que hacía.

El noviazgo entre Marco Antonio Solís y Marisela comenzó cuando ella tenía 14 años y no conocía la edad de él (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Yo no estoy contra la mujer ni con el hombre, pero sí estoy contra la situación de que dañen a una mujer en ese aspecto o que la lastimen si ella no estaba lista o no quiere o lo que tú quieras, pero también sé que una de mujer sabe lo que hace”, argumentó.

Por otro lado, recalcó que no conoce bien la situación entre Sokol y el productor, pero cuestionó por qué sus papás no hicieron algo respecto al “noviazgo” que mantuvieron o por qué no fueron ellos quienes denunciaron a De Llano en su momento.

“Sasha sabe lo que hace, yo no puedo opinar, ella debe saber si algo pasó o no, pero mucha mujer se equivoca en ese aspecto, pero no sé. Yo creo que sus papás deben ser más conscientes de lo que hace su hija, y si no decía nada antes, yo me iría hacia los papás, ¿por qué no hiciste nada antes?”

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

Por otra parte, compartió que ha puesto especial atención en su hija, Marilyn Odessa, quien también es cantante y tiene que ir de gira sola.

Según mencionó, debido a la inseguridad que sufren las mujeres dentro de la industria musical, constantemente está al pendiente de en dónde se encuentra Marilyn y qué hace, pues vive con el miedo de que “se la lleven”.

“Hay que ser fuertes, tenemos que enseñar nuestro lado también, no ser tan débiles. Las mujeres pueden ser más fuertes que los hombres a veces”, dijo durante la conferencia.

SEGUIR LEYENDO: