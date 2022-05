Manelyk González aclaró si tendría romance con Raúl Araiza o Carlos Speitzer

FOTOS: instagram/negroaraiza instagram/manelyk_oficial instagram/carlos_speitzer

Manelyk González es una dee las integrantes más queridas de Acapulco Shore, pero actualmente participa en el mini reality Las Estrellas Bailan en Hoy, su pareja de baile es Carlos Speitzer.

Durante un encuentro con un grupo de reporteros, Mane reveló que no está interesada en “nuevos compromisos” y tampoco en iniciar una relación con sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, ante la cámara de Eden Dorantes, la influencer reveló que se sentía muy intrigada por el aparente interés que demostró Carlos Speitzer en ella “somos como novios sin derechos, porque estamos todo el tiempo juntos, pero me intriga mucho este chismecito”, expresó.

En marzo de este mismo año, la aca shore ofreció una conferencia de prensa para relatar sus próximos proyectos en puerta. Ahí la también modelo fue cuestionada por la prensa sobre su entonces relación con Jawy Méndez, pero también confesó su atracción por Christian Nodal.

Después de la ruptura de Christian Nodal y Belinda, la intérprete ya había hecho algunos guiños al respecto, pues cuando le regresó el anillo de compromiso a Jawy dijo que la joya que ella recibió era insignificante comparada con la que el intérprete de Adiós amor le dio a su entonces prometida.

“Ahora bien sí mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda! Ni de p**deja lo regreso! Pero nop, nomas digo”, redactó el pasado 17 de febrero en Twitter.

Sin embargo, en la más reciente conferencia de prensa de la Reina de los realities show de México, expresó su admiración por Christian Nodal y aseguró que el intérprete podría ser el mejor postor para cualquier persona, además no perdió la oportunidad de enumerar las virtudes que pose el cantautor de 23 años.

“No me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?, es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es est*pidamente millonario. Dios mío, ¡Qué más!”, dijo en entrevista con Mezcalent que fue recuperada por Enrique Vásquez de Evolución Fotografía Studio.

Al igual que como lo hizo en redes sociales, Manelyk despreció el anillo de compromiso que Jawy le dio, pues aseguró que no le dolió regresarlo debido a que puede comprar uno “diez veces más caro”, además de que no se podía comparar con el que Christian Nodal le dio a Belinda, pues de haber sido así no lo hubiera regresado.

Andrea Legarreta interrumpió sus vacaciones de Semana Santa lejos de redes sociales para informar que la cuenta de Instagram de Erik Rubín fue hackeada. La situación ocurrió durante este miércoles 13 de abril mientras el viaje familiar que habrían tomado por Europa y, hasta el momento, se desconoce si ya lograron recuperar el perfil verificado.

Hace un par de horas, la conductora de Hoy sorprendió a sus casi 6 millones de seguidores en dicha plataforma desde sus historias con una inesperada noticia: “Hackearon la cuenta de Instagram de Erik! Por favor no abran links o mensajes que manden de ahí! Estamos intentando recuperarla”, escribió.

Por el momento, la cuenta permanece invisible en las búsquedas, pero se espera que reaparezca en las próximas horas después de que el exintegrante de Timbiriche logre recuperarla. Tanto la actriz como sus hijas no han compartido más información al respecto en sus redes sociales.

