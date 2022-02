“No estamos en primaria”: Celia Lora le respondió a Mane

Celia Lora pensó que sería infantil tomarle importancia a las declaraciones de Manelyk Video: YouTube/Imagen Entretenimiento

Celia Lora acudió al programa Sale el Sol para contar su experiencia siendo la portada de la revista Playboy, esta publicación de entretenimiento para adultos no había tenido lanzamientos en papel debido a la pandemia por coronavirus.

Hacia el final de la entrevista, una conductora la cuestionó sobre las recientes declaraciones de Manelyk González, ya que la ex shore acusó a Celia Lora de haberla humillado.

Al respecto, la modelo catalogó como infantil la acusación y dijo que no pensaba responder pues no eran niñas de primaria, sino adultas. Dejando en claro que ese tipo de declaraciones le parecían bastante inmaduras.

“¿Qué dijo? Yo creo que no voy a hablar de eso, no estamos en primaria” mencionó con visible desinterés la ex integrante de La casa de los famosos. Por otra parte, también reveló que rechazó su participación en los realitys Inseparables y Reto: 4 elementos.

Mane y Celia Lora compartieron espacio en La casa de los famosos y Acapulco Shore (Fotos: Instagram @celi_lora / @manelyk_oficial)

Lo que llevó a Celia Lora a no integrarse en dichos programas fue que ya había hecho un programa de desempeño físico, es decir La Isla. Así que por el momento no tenía interés en saltar, trepar y poner a prueba su cuerpo nuevamente. Además, actualmente se encuentra enfocada en producir contenido para plataformas exclusivas como Only Fans.

La polémica entre Manelyk y Lora surgió porque aparentemente la hija del rockero Alex Lora habría humillado a la también ex shore en la primer temporada de La Casa de los famosos, el conflicto se volvió tan relevante que incluso habría intentado influir en las personas con quienes hablaba, concretamente en su amistad con Alicia Machado.

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, expresó Manelyk en el programa El minuto que cambió mi destino.

Manelyk se dijo humillada por Celia Lora (Foto: Instagram/manelyk_oficial)

La popular influencer que tan solo en su cuenta oficial de Instagram cuenta con casi 14 millones de seguidores, confirmó que todo empezó cuando entró al reality de Telemundo y todos los participantes ya habían convivido unas semanas previas por lo que le pareció adecuado conocerlos a todos, aunque Celia ya tenía una gran enemistad con la ex Miss Universo.

“Llego a La Casa de los Famosos casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llego y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar no a hacerme enemigos por ella”, señaló.

Mane señaló que Celia Lora se enojó por su amistad con Alicia Machado (Foto: Telemundo/La Casa de los Famosos)

Aunque en muchas ocasiones participantes de realitys shows han revelado que los conflictos son actuados y creados por las producciones, en esta ocasión todo para indicar que fue tan real que no solo quedó dentro de la primer temporada del exitoso programa, pues en la actualidad Celia Lora sigue opinando lo mismo de González en entrevistas donde le preguntan sobre ella y su respuesta en Sale el sol confirmaría esta percepción.

La actitud que tomó Lora contra Manelyk después de que ella y Alicia Machado llegaron a la semifinal de La Casa de los Famosos -donde la actriz se colocó como ganadora- fue tomada por la intérprete de Rico, Nunca Solita o Se Acabó como “infantil”

