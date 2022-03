Jawy lanzó indirecta para Manelyk sobre anillo de compromiso: “Para algunos vale más lo que cuesta, que lo que vale”

Los famosos se comprometieron durante un cumpleaños de Mane (Foto: Instagram)

Desde hace más de medio año Jawy Méndez y Manelyk González, dos de los integrantes más antaños del reality show Acapulco Shore dieron por terminada su relación. Sin embargo, la polémica alrededor de la pareja no se ha detenido, ya que uno de los puntos importantes que ha rondado es sobre la devolución del anillo de compromiso.

Y es que, después de trabajar en el programa de MTV desde la primer temporada hasta la séptima con Luis Alejandro Méndez, la famosa Mane tuvo una apasionada relación con su compañero. Incluso, durante la edición del programa que se transmitió en 2020, el amor entre ambos se volvió aún más fuerte que antes, al punto en que realizaron una ceremonia de “promesa” anunciando que se casarían próximamente.

Más tarde el compromiso entre ambos escalaría fuera de la pantalla y el cantante de reguetón e decidió pedirle matrimonio a su novia durante su fiesta de cumpleaños en enero de 2021. Pero, para desilusión de los fans, para mediados de ese año la relación llegó a su fin.

Por ello, tras varios momentos de duda, en fechas recientes se dio a conocer que Manelyk le habría devuelto el anillo a su exprometido. A lo que este le agradeció en primera instancia y señaló que él aseguraba que no volvería a tener el objeto.

Mane ha mencionado que su compromiso matrimonial terminó porque Jawy le fue infiel (Foto: Instagram/@mawy_juntos)

“Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡Qué bueno! porque ahí tengo una buena lanita ya que se iba a perder. Una mujer nunca sabe cuanto vale un anillo además del valor sentimental”, expresó el exshore para Vaya, Vaya TV.

Sin embargo, tras la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, Manelyk volvió a tocar el tema y remarcó que si ella hubiera estado en el lugar de la cantante de Luz sin gravedad y tuviera una joya como la que le dio el cantante de regional mexicano, no la hubiera devuelto.

“Ahora bien si mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda!!!! Ni de pendej* lo regreso!!! Pero nooop.. nomas digo [sic]”, escribió la empresaria desde su cuenta de Twitter a mediados de febrero.

Así, una vez más, Jawy decidió no quedarse callado y el miércoles pasado colocó una indirecta desde la misma red social. El influencer destacó que no siempre lo más importante era el precio de las cosas, sino el valor sentimental de estas.

“Hoy en día para algunos vale más lo que “cuesta” que lo que “vale” Lo que sientes al dar o recibir algo importante más allá del objeto”, comenzó a decir.

Los influencers se conocieron en Acapulco Shore y mantuvieron una polémica relación durante varios años (Foto: Instagram/@acapulcoshore)

De igual forma, ahondó en que él estaba tranquilo sabiendo que todo lo que ha regalado ha sido porque así lo sintió en ese momento.

“En fin… al menos cuándo se regala con esfuerzo y corazón uno queda feliz sabiendo que se hizo algo sincero”, colocó el exacapulco shore.

Las respuestas por parte de los internautas no se hicieron esperar y algunos arremetieron contra Jawy, al recordarle que -de acuerdo con las declaraciones de Manelyk- él le fue infiel y ese fue uno de los motivos por los que terminaron.

“Puedes ser. Al final de cuentas ustedes dos saben qué pasó, pero si llegara a ser cierto que tú le fallaste, con toda la razón del mundo ella puede decir lo que quiera porque le dolió la traición. Aún así cada quien ya a su vida y que quede como un bonito recuerdo”, dijo una tuitera.

Mientras que otra cibernauta añadió: “Pues tú fuiste el que empezó a decir que qué bueno que te lo regreso por que así recuperabas dinero y bla bla. Lo que se da de corazón así como dices pues ya no se quita. No se anda diciendo que no te lo ha regresado y bla bla. Solo te contradices”.

