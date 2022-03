Christian Nodal confesó en pleno concierto que le han pagado mal en el amor

Tras su ruptura con Belinda, el intérprete de Adiós Amor ha hecho polémicas declaraciones en sus conciertos Video: Instagram/@chelita_1996

La vida de Christian Nodal se encuentra envuelta en diversas polémicas desde hace un par de semanas, desde su ruptura amorosa con Belinda hasta la demanda que sus padres enfrentan por un supuesto fraude genérico con la disquera Universal Music y aunque actualmente el cantante de regional mexicano se encuentra enfocado en su trabajo dando una gira por países de Latinoamérica, sus fanáticos han sido testigos de los ácidos comentarios que ha emitido en sus conciertos.

Tal fue el caso de la confesión que hizo este fin de semana durante una de sus presentaciones, en donde antes de interpretar uno de sus más grandes éxitos Christian Nodal compartió con su público que le habían pagado mal en el amor pero a pesar de ello había encontrado la forma de vengarse.

" ¿A alguien de ustedes le han pagado mal en el amor? A mí también... la cuestión va que, como decía el chavo, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena pero ustedes ya saben lo feo que es eso ¿no? Entonces les cuento que me vengué y me vengué bien”, declaró Christian Nodal en uno de sus conciertos por Latinoamérica.

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán después de terminar su relación amorosa con Belinda y la demanda que enfrentan sus padres (Foto: Instagram/@nodal)

Uno de los asistentes en su concierto logró capturar la declaración del cantante en video, el cual al viralizarse en redes sociales desató una serie de suposiciones que apuntaban a que aquella confesión era una indirecta para su ex prometida Belinda, con quien recientemente terminó su relación amorosa después de año y medio de ser pareja.

No obstante, esta no es la primera vez que se cree que Nodal envía indirectas a la intérprete de Luz Sin Gravedad, pues hace unos días también se difundió un video en el que el cantante hablaba sobre el origen de una canción y, aunque claramente no mencionó a su ex prometida, muchas personas aseguraron que se trataba de una reflexión sobre su ruptura con Belinda, pues hizo una referencia a la razón monetaria por la que supuestamente pusieron fin a su noviazgo.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, dijo Nodal durante su concierto en Honduras.

La pareja planeaba llegar al altar en este 2022 (Foto: Twitter)

Aunque los rumores sobre su supuesta separación llevaban rato haciéndose presentes, fue hasta el 13 de febrero que le intérprete de No te contaron mal confirmó que tanto él como Belinda habían decidido darle fin a su compromiso y a su relación como pareja. Desde ese día hasta entonces, múltiples personajes del medio han opinado sobre la ruptura de una de las relaciones más queridas y polémicas de los últimos años.

Aunque apenas está por cumplirse un mes de su separación, aún se desconocen los motivos por los cuales la pareja decidió terminar su relación amorosa. Algunas teorías apuntan a que la intérprete de El Baile del Sapito le habría pedido prestada una fuerte cantidad de dinero a su ex prometido para pagar una deuda y ante la negativa de Nodal, supuestamente ella habría decidido finalizar el compromiso.

Christian Nodal y Belinda se comprometieron el 25 de mayo de 2021 (Foto: Instagram / @christiannodal)

A la lista de los cabos que aún quedan sueltos sobre la ruptura de Christian Nodal y Belinda se suman el millonario anillo con el que el intérprete de No Te Contaron Mal le pidió matrimonio, y también los tatuajes que se realizó para inmortalizar el amor de la ojiverde en su piel. Aunque recientemente Nodal reapareció con uno de sus tatuajes de la cara ya cubierto, aún se desconoce si ya terminó de tapar los demás.

Si bien con el trabajo de un buen tatuador Christian Nodal puede borrar los rastros de Belinda en su cuerpo, es innegable que las huellas de aquella esporádica relación aún prevalecen en la mente de Nodal o al menos así lo ha demostrado con los comentarios que emite en sus conciertos y en la letra de su más reciente éxito Ya No Somos Ni Seremos.

