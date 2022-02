Manelyk González reveló humillaciones de Celia Lora por amistad con Alicia Machado

Alicia Machado, Celia Lora y Manelyk González fueron participantes del reality "La Casa de los Famosos" (Fotos: Instagram/celi_lora/@manelyk_oficial/@machadooficial)

Manelyk González se ha convertido en una de las influencers mexicanas más populares en el mundo del entretenimiento. La ex participante del reality Acapulco Shore reveló cómo Celia Lora -quien fuera una de sus grandes amigas- le dejó de hablar por Alicia Machado y las ocasiones en que la hija Álex Lora trató de humillarla diciéndole que su carrera en los medios despegó gracias a ella.

Durante su entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, que conduce Gustavo Adolfo Infante, la también cantante aseguró que la Lora le ha dicho “hasta de lo que se va a morir”, pero ella prefiere no contestar ni seguir creando polémica pues no considera que sea una realidad todo lo que le adjudica.

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, expresó Manelyk.

Manelyk también confesó que se ha realizado diversas cirugías estéticas por presión social Foto: Instagram/manelyk_oficial

La popular influencer que tan solo en su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 13.8 millones de seguidores, confirmó que todo empezó cuando entró al reality de Telemundo y todos los participantes ya habían convivido unas semanas previas por lo que fue “prudente” conocerlos a todos, aunque Celia ya tenía una gran enemistad con la ex Miss Universo.

“Llego a La Casa de los Famosos casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llego y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar no a hacerme enemigos por ella”, señaló.

Aunque en muchas ocasiones participantes de realitys shows han revelado que los conflictos son actuados y creados por las producciones, en esta ocasión todo para indicar que fue tan real que no solo quedó dentro de la primer temporada del exitoso programa, pues en la actualidad Celia Lora sigue opinando lo mismo de González en entrevistas donde le preguntan sobre ella.

Manelyk y Alicia Machado llegaron a la semifinal de "La Casa de los Famosos"

Manelyk Gonzaléz quien ha participado en 9 temporadas de Acapulco Shore - 7 nacionales y 2 internacionales llamadas Super Shore- dejó en claro que no piensa “rogar una amistad”, pues en el pasado ha entendido que a veces las relaciones entre figuras públicas son temporales debido a los proyectos en los que se encuentran laborando, pero después todo es diferente.

La actitud que tomó Lora contra Manelyk después de que ella y Alicia Machado llegaron a la semifinal de La Casa de los Famosos -donde la actriz se colocó como ganadora- fue tomada por la intérprete de Rico, Nunca Solita o Se Acabó como “infantil”, pues argumentó que las personas deberían entender la diferencia entre un reality show y “la vida real”:

Celia Lora recientemente fue la porta de una revista para adultos (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

“Celia Lora debería tener todo muy claro porque creció en la farándula, pero no, lo tenía todo al revés, como ‘no le hables a tal, solo tienes que estar conmigo, eres una maldita porque le hablaste a Alicia Machado que es mi enemiga’, pero es un reality show, no es la vida real, pero bueno, no me quiere hablar y tampoco le voy a rogar la amistad a nadie”, sentenció.

Manelyk también confesó que se ha realizado diversas cirugías estéticas como la lipoescultura, implantes de senos o la “bichectomia” pues es muy complicado ser “una chica reality” debido a los altos estándares de belleza que algunas cadenas de televisión le exigen a sus talentos.

