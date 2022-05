Eleazar Gómez habló de su experiencia en la cárcel: “Me considero mejor cada día”

Eleazar Gómez habló de su experiencia en la cárcel

Luego de que el pasado 25 de marzo del 2021 el actor Eleazar Gómez saliera en libertad de la cárcel tras llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela, quien lo denunció por violencia doméstica en noviembre del 2020, el intérprete en esta ocasión tuvo la oportunidad de hablar sobre como fue su vida mientras estuvo preso al interior del Reclusorio Norte en la Ciudad de México.

Fue en la más reciente emisión de Ventaneando, donde el joven que dio vida a Mateo Novoa en el melodrama juvenil, Atrévete a soñar, tuvo la oportunidad de hablar “con el corazón en la mano” de su experiencia de vida dentro del penal mexicano, así como de su nueva visión de vida luego de haber violentado a su expareja.

El actor mexicano, quien hace algunos meses retomó la música con el tema De cero, ahora también anunció que incursionará en la industria del teatro en la puesta en escena El árbol de la vida en el Marqueteatro de la colonia Roma, no sin antes ahondar sobre los cambios que ha tenido que hacer para retomar su vida.

Eleazar Gómez habló de su experiencia en la cárcel con Ventaneando (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

“No podría decirles que no fue complicado, he llegado a estar bajoneadón, pero una persona siempre tiene que salir adelante, más allá. Complicaciones en la vida siempre hay, pero gracias al gran amor y apoyo de mi familia, no ha sido imposible de pasar”, señaló.

Eleazar Gómez aseguró que la dura experiencia que vivió dentro del Reclusorio Norte lo han hecho ser mejor persona: “Una experiencia de esta índole, por supuesto que hay un cambio y en mí hay un cambio, sigo tomando mis terapias, las cuales me hacen sentir muy agradecido, te hacen crecer como persona, te guían por caminos positivos”, declaró.

Eleazar Gómez habló de su experiencia en la cárcel

El histrión de 35 años trató hacer entender a la audiencia del programa vespertino de Azteca que esta nueva oportunidad no ha sido desaprovechada y agradeció la oportunidad que le dieron las autoridades para corregir su rumbo mediante la terapia: “Me considero un mejor Eleazar cada día”, añadió el también cantante.

Para finalizar, Eleazar fue cuestionado por los conductores de Ventaneando sobre las muchas interrogantes que genera su caso, ya que hay varios que dudan del cambio de actitud que ha tenido en este lapso de tiempo fuera de la cárcel: “Mucha paz, de verdad, es lo que encontrado (en las terapias) y me hacen mucho bien”, finalizó.

Tras su salida del Reclusorio Norte, el histrión ha tenido múltiples oportunidades de charlar con la prensa sobre su vida después de la cárcel y, a principios de año, Eleazar profundizó en uno de sus más grandes deseos fuera de su carrera como actor, y es que, a pesar de no buscar una relación en este momento, el actor explicó que le hace mucha ilusión de cara al futuro convertirse en padre.

El actor mexicano Eleazar Gómez detalló que regresará al teatro (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

“Me gustaría formar una familia y ese es el sueño más grande de mi vida, el ser padre y sería la persona más feliz del mundo si lo llego a lograr. Solo que en este momento no está en mis planes”, relató en un encuentro con los medios a principios de febrero.

Fue a mediados del año pasado, que un juez dictó libertad condicional a Gómez tras haber estado por cuatro meses tras las rejas por haber agredido físicamente a su entonces pareja, la cantante y modelo Tefi Valenzuela, quien no se mostró de acuerdo con la resolución del juez.

Fue después de haber sido acusado de violencia familiar equiparada, Televisa, empresa en donde el actor había trabajado desde su juventud, le cerró las puertas y lo sacó de la telenovela en la que estaba participando, La mexicana y el güero (2020).

SEGUIR LEYENDO: