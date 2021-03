“Creo que ganamos”: Tefi Valenzuela habló sobre la libertad condicional de Eleazar Gómez

Tefi Valenzuela no se arrepiente de haber denunciado a Eleazar Gómez, acepta lo que el juez dictó e invita a las mujeres a denunciar a sus agresores (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

La tarde de este jueves, durante una audiencia, se aceptó otorgarle el procedimiento abreviado al actor Eleazar Gómez tras aceptar que agredió a la modelo y cantante Stephanie Valenzuela. “Creo que ganamos”, fue lo que dijo la cantante en un video que posteó en sus redes sociales tras salir de la audiencia.

Tefi Valenzuela acudió a una audiencia de revisión de medidas cautelares antes de que le dieran la sentencia final el próximo 16 de abril a Eleazar Gómez por haberla agredido la noche del pasado 4 de noviembre del 2020. “pudieron verme muy tranquila llegando”, dijo Valenzuela debido a esto, pero al llegar le notificaron que el acusado había solicitado el procedimiento abreviado, que lo dejó en libertad condicional tras declararse culpable.

“Lo que me llevo hoy y lo más importante, [...] es que a partir de hoy, 25 de marzo, nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré ni mi verdad, porque por fin en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío y a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años y pues también tendrá que ir a sus tres años de terapia”, expresó Tefi Valenzuela en redes sociales.

Eleazar Gómez obtendría libertad condicional el próximo 16 de abril y Tefi Valenzuela dice "voy a seguir con mi vida" (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

El procedimiento abreviado que solicitó el imputado lo obligó a aceptar ser culpable de los cargos, es decir, aceptar que había golpeado e intentado estrangular a Stephanie Valenzuela, la que era era su novia. Anteriormente, Tefi denunció que el actor pensaba que no había hecho nada malo y, por su parte, los abogados aseguraban contar con evidencia que mostraba que el cuerpo de la modelo no tenía ningún rastro de agresiones, contrario a lo que ella evidenció.

Ahora que Eleazar Gómez se ha declarado culpable para que se cumpla el procedimiento abreviado, puede quedar en libertad condicional a partir del 16 de abril si es que el juez le dicta una pena menor a 5 años, pues así lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales de la Constitución Federal.

“Yo siempre dije, desde el día uno, que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo, porque yo dije desde el día uno que iba a dejarlo a manos de la justicia, y si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas”, agregó Valenzuela.

Finalmente, Tefi Valenzuela dice que no se arrepiente de haber denunciado a su agresor, al contrario, expresó comprender que hizo lo correcto e invitó a las mujeres a denunciar a sus agresores con el mensaje “hoy se sabe que dije la verdad y las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a más mujeres”.

La modelo peruana declaró que pronto realizará una conferencia de prensa para compartir su versión de los hechos, por lo pronto agradeció y se despidió de sus seguidores con voz entrecortada diciendo “por mi parte, voy a seguir con mi vida, con mis sueños y gracias por estar pendientes y por el apoyo que he recibido”.

Antes de que esta audiencia tuviera lugar, Eleazar Gómez estuvo en prisión preventiva en el Reclusorio Sur mientras se realizaba la investigación complementaria por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los abogados del actor solicitaron el 19 de noviembre la libertad condicional de su cliente, pero el juez la negó, por lo que el imputado comenzó a sentir presión al ver próxima su sentencia final, dijo su ex-abogado Froylán Díaz.

