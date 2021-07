“A los 8 años se me cruzó una cerveza”: la desgarradora confesión de Mauricio Ochmann sobre su alcoholismo

Mauricio Ochmann (Foto: Instagram/@mauochmann)

Mauricio Ochmann reveló que durante su juventud, y debido a abusos escolares, procesos de adopción y, en general un rechazo social, fue que cayó en el alcoholismo. Vicio del que dijo salir avante solo hasta los 28 años de edad. Explicó que durante años, la cerveza llenaba es vacío que tuvo por no conocer a sus padres biológicos.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, dijo que tuvo una adolescencia tardía y que precisó ayuda de sus seres queridos para salir adelante. Tanto así que decidió recluirse en una clínica de rehabilitación para superar sus adicciones.

“Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda (...) Me fui y me interné a una clínica”, comentó.

Mauricio Ochmann sufrió de alcoholismo por años. (Instagram)

El actor detalló que desde chico, lo que pasó fue que “se le cruzó una cerveza” y desde entonces tuvo severos problemas para dejar de beber. Algo que lo definió por tantos años entres sus seres queridos.

Describió que otro proceso duro en su infancia fue haber sido adoptado en una segunda ocasión. Esta vez obtendría el apellido Ochmann. “Ahí fue otro proceso de adopción y entonces el Ochmann es de mi segundo papá adoptivo que ya a los 11 años se legalizó. Entonces el primer padre que yo lo dejé de ver cuando era chiquito, finalmente se dio el apellido, porque primero yo era Sánchez y ya después era Ochmann”, contó.

En tanto esta polémica se suma a los rumores de su separación con Aislinn Derbez. Estos sobre que el actor supuestamente fue infiel.

Ochmann declaró que el amor con Aislinn se había terminado y que la convivencia se tornó algo insana. Aislinn, quien ha sido la que ha hecho públicos los pormenores de la separación con el actor, mencionó que todo se dio desde mucho antes de hacer el anuncio oficial ante el público, lo que finalmente ocurrió en marzo de 2020.

Aislinn ha hablado sobre su ruptura la cual mantiene a flote hasta la fecha. Foto: Instagram @aislinnderbez

Dijo entonces que en ese lapso intentaron recuperar su relación, cosa que no sucedió, e incluso en la primera temporada del reality show de la familia De viaje con los Derbez se le ve a la entonces pareja sostener algunas discusiones, por lo que los fans han inferido que desde entonces su relación “ya estaba fracturada”.

Ella, incluso tomó terapia por haber terminado la relación con la persona que creyó era el amor de su vida. Por ello nuevamente compartió en Se regalan dudas que, a pesar de vivir un trauma, también obtuvo algunas enseñanzas de este doloroso proceso.

La hija mayor de Eugenio Derbez otra vez abrió su corazón a lo más íntimo de su vida personal para compartir con sus seguidores que la mala experiencia que significó la separación de su ex esposo, Mauricio Ochmann, la obligó a repensar completamente su vida y cómo toma sus relaciones amorosas.

Por el momento, la hija de Eugenio Derbez no ha dado declaraciones concretas acerca de cómo se siente sobre el nuevo noviazgo que mantiene su exesposo, pero sí ha publicado en sus redes sociales algunos mensajes que expresan sufrimiento por su ruptura más significativa hasta estos días. Ochmann empezó a salir con una modelo sinaloense como destacan algunas publicaciones en redes sociales.

