Mauricio Ochmann habló del triunfo de Eugenio Derbez en los Oscar: “Podemos materializar los sueños”

(Fotos: Instagram/@mauochmann @ederbez)

Luego de que en la 94° entrega anual de los premios Oscar, la cinta CODA: Señales del corazón, en la que participó Eugenio Derbez, se galardonó como Mejor Película. Ante ello, diversas personalidades del medio artístico, así como funcionarios públicos y usuarios de redes sociales celebraron el triunfo del mexicano en Los Ángeles, California.

Quien se sumó a la lista de los famosos que celebraron el triunfo de Derbez fue su ex yerno Mauricio Ochmann, quien durante la promoción de su nueva película al lado de Omar Chaparro, Zuria Vega y Mauricio Barrientos, mejor conocido como El Diablito; aprovechó su intervención en los micrófonos con Jesse Cervantes para enviarle unas cordiales felicitaciones.

“Yo tengo dos puntos de vista, uno como actor: es un orgullo enorme por la profesión, por estar allá arriba, porque tu película tenga ese reconocimiento, a mí me parece un orgullo, es de aplaudirse”, comentó Ochmann.

Mauricio Ochmann abrió su corazón ante el triunfo de su ex suegro (Foto: Instagram/@mauochmann)

Sin embargo, el intérprete del Chema recordó que, desde tiempo atrás, el padre de su ex esposa se había visualizado ser galardonado en la premiación, pues de acuerdo con las declaraciones de Derbez, desde pequeño soñó con ese momento.

“Pero a mí, la profundidad de haber tenido este sueño, esta conexión desde hace muchos años y de haberse visualizado en los Oscares, me parece aún más fuerte”, mencionó el intérprete del Chema

“El mensaje al final es que se puede, obviamente con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha disciplina, con todo pero podemos materializar los sueños”, reflexionó Ochmann. “Es lo mismo, de aplaudirse y un mensaje pues para toda la gente, que puedes lograr lo que quieres en la vida, de alguna manera”, agregó.

Eugenio le mandó un beso a su madre al subir al escenario (Foto: Captura de YouTube/Oscar 2022)

El pasado 27 de marzo, Eugenio Derbez hizo realidad uno de sus sueños más anhelados: subir al escenarios de los Oscar para recibir una estatuilla. Ante ello, durante una entrevista con Adela Micha, el protagonista de No se aceptan devoluciones relató que no sabía que se había visto en vivo el beso que le envió a Silvia Derbez, su madre, al estar arriba en el escenario.

“Todo el tiempo estaba yo acordándome de mi mamá (...) Desde niño veíamos esa ceremonia con ella y en el momento en que pisé el escenario como qué me vino ese recuerdo de tantas veces que estuve yo del otro lado de la pantalla, viendo y no diciendo ‘algún día estaré ahí’, por que no me daba la imaginación “, confesó Eugenio.

Por otra parte, Aislinn Derbez recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje, donde resaltó como ha sido su recorrido por el medio desde sus primeras participaciones en la televisión hasta el éxito internacional que ha alcanzado con la película dirigida por Sian Heder.

Eugenio Derbez y el elenco de CODA (Foto: REUTERS/Mike Blake)

“Mi papá ha sido mi maestro número uno en mostrarme que los sueños se materializan [...] Algo que siempre he admirado de él es lo mucho que le emociona y cómo disfruta todo lo que hace… y creo que ahí está la clave [...] Papá, gracias por ser un ejemplo tan hermoso para tantos. Siempre estaré orgullosa de ser tu hija. Te amo con todo mi corazón”, concluyó.

José Eduardo Derbez tuvo un encuentro con los medios donde contó que en cuanto anunciaron el ganador saltó de la emoción. Mientras tanto, Vadhir Derbez tuvo la oportunidad de felicitar a su padre en persona gracias a que lo acompañó en la exclusiva fiesta organizada por Vanity Fair que se llevó acabo después de la premiación.

