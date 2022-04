Kalimba admitió que existieron “roces” entre integrantes de OV7: “Nadie se lleva bien todo el tiempo”

El cantante tiene muchos proyectos en puerta (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

Los rumores alrededor Kalimba y supuestos desencuentros con los integrantes de OV7, banda de la cual formó parte son algo conocido por los mexicanos. Así, aunque los cantantes han salido en varias ocasiones a dar su postura al respecto, esta vez el cantante de Tocando fondo ahondó un poco más en la situación y puntualizó que los artistas se han mantenido unidos a pesar de las diferencias.

Fue durante una entrevista para Ventaneando donde el intérprete apuntó que los miembros de OV7 siempre han sido como parte de su familia.

“La verdad, la verdad es que somos hermanos, que efectivamente tenemos situaciones difíciles, los hermanos y las familias los tienen. Es la verdad, nadie se lleva bien todo el tiempo, es una naturalidad, pero de ahí a que no haya cariño, a que no nos amemos, que no amemos subir al escenario juntos, es mentira, lo amamos”, dijo.

Esta fue la increíble foto con la que anunciaron su regreso (Foto: Instagram/@erikazaba)

Y es que el reencuentro de la agrupación musical que cuenta con éxitos como Shabadabada, Vuela Más Alto o Mírame a los ojos está próximo a reencontrase con motivo de la conmemoración de los 30 años de trayectoria.

“Volver a sentir nostalgia, amor, cariño, energía, adrenalina; eso existe. Véanme ahorita, como lo estoy narrando, lo estoy narrando con emoción, yo creo que la realidad, la verdad, es que nos amamos mucho y lo vamos a hacer en el escenario llenos de amor, llenos de energía, llenos de disciplina, profesionalismo y encantados de poder vivir, ahora sí, nuestro aniversario”, dijo Kalimba.

Los integrantes llevan muchos años de conocerse (Foto: Instagram/@oficialov7)

Respecto a los conflictos que se les han adjudicado alrededor de los años, el intérprete mencionó que ni siquiera habían sido tan relevantes e, incluso, a pesar de ellos, los integrantes de OV7 siempre han estado con él.

Hubo un roce, ni siquiera hubo un pleito, ni siquiera hubo un nada. No sé si recuerden, pero yo festejé mis 15 años de solista en el Plaza Condesa hace unos años, en 2019, y los siete estuvimos cantando Shabadabada en el escenario y eso fue dos meses después de lo que estaba sucediendo entre los cuatro y Ari, porque mi hermana tampoco estaba en eso. Entonces, justo dos meses después de todo ese roce, estábamos los siete en el escenario. Mis hermanos me regalaron su presencia para festejarme, estuvimos y nos abrazamos, brincamos y festejamos

Kalimba apuntó que por el momento se encuentra participando en el Kumbia Machine Tour y en los ensayos para el retorno de OV7.

La banda se reunirá próximamente (Foto: Instagram/@oficialov7)

Cabe recordar que OV7 es una de las bandas pop mexicanas más importantes en la historia del género y la cultura popular. En el 2020 se iba a realizar su gira de celebración por los treinta años de trayectoria, pero tiempo después los escándalos y problemas pusieron en duda todo.

Ahora no solo se ha confirmado que el proyecto continúa, pese a todo pronóstico, e incluso una de sus integrantes le compartió a todos los fans, a través de su cuenta oficial de Instagram, que ya se encuentran realizando ensayos previos al primer show, que será en el mes de septiembre en Monterrey.

Hasta el momento, se desconocen las verdaderas razones por las que estuvo a punto de separarse y cancelar definitivamente la gira que actualmente se encuentra en desarrollo. Sin embargo, Erika Zaba sostuvo a inicios de este año una plática con el programa Miembros Al Aire, donde admitió que los conflictos que se vivieron al interior de OV7 fueron varios y que incluso llegó un momento en el que la situación parecía insostenible.

