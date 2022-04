Kalimba no ha tenido contacto con OV7 a pesar de próxima gira de conciertos juntos

La gira iniciará en septiembre del 2022 (Foto: Instagram/@oficialov7)

OV7 se ha consagrado como una de las bandas pop en español más importantes de todos los tiempos, sumándose a otras como Timbiriche y RBD, pero la controversia entre sus integrantes ha sido el principal foco que ha tenido la agrupación en los últimos meses.

Con la gira de celebración por los 30 años del inicio de OV7, ya muy cerca a consumarse, los fans de la banda siguen cuestionando que está pasando con los integrantes, pues a pesar de que sí realizarán las fechas acordadas, después de que los fans ya habían comenzado a pedir el reembolso de los boletos que originalmente eran para el 2020 pero por la pandemia de COVID-19 se pospuso, parece que la química que existía entre los siete cantantes ha desaparecido.

Por ello ahora Kalimba ha revelado que no ha tenido gran comunicación personal con sus compañeros ya que entre las presentaciones de José El Soñador y sus proyectos como solista y actor, lo último que hace es ver cómo están cada uno de ellos, pero ese no es motivo para que lo profesional no salga de la manera en que sus fanáticos de diversas generaciones esperan de lo que tal vez sea la última gira que realicen los siete:

El cantante participará este 2022 en la obra teatral "José el soñador", pero ahora como protagonista (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

“[...] No lo sé, no he hablado con ellos, solo he hablado a través del chat que tenemos porque he estado aquí metido (José El Soñador), pero en la parte personal no me meto, o sea yo no sé cómo está cada uno. Yo lo único que te puedo decir es que cómo hermanos estoy seguro que en el escenario y en todos lados vamos a hacer todo con mucho amor”, inició a relatar el actor ante las cámaras de Venga La Alegría.

La gira de OV7 por los 30 años no solo está muy pronto a ocurrir sino que también ha hecho que Kalimba se centre más que nunca en realizar todos sus proyectos lo mejor posible por lo que mencionó: “Desde el momento en que nosotros iniciaremos la gira estaremos dispuestos para que todo salga de manera correcta”, expresó ante los señalamientos de la prensa que insistió en saber sí siguen los problemas entre los cantantes, especialmente por Ari Borovoy.

Fela Domínguez, Carlos Rivera y Kalimba conforman el elenco de "José el soñador" (Foto: Instagram/@poluxweb)

Kalimba será el nuevo “José El Soñador”

Entre lágrimas y con una prenda de colores idéntica a la suya, Carlos Rivera hizo de manera pública que su compañero de temporada Kalimba será el nuevo protagonista de la siguiente temporada que podría estrenar en breve.

“Carlos hizo el mejor José que él tiene por dar y yo haré lo mismo, eso es lo importante. No es mi interés que la gente salga diciendo qué gran Carlos o Kalimba, sino qué gran José”, aseguró Kalimba.

Las condiciones de la gira

OV7 recorrerá todo el país (Foto: Instagram/@oficialov7)

En las últimas semanas durante una emisión de Miembros al Aire, Érika Zaba habló sobre cuáles fueron algunos de los acuerdos que el grupo de pop tiene ahora para evitar volver a pelearse y separarse como lo hicieron durante parte de 2020 y 2021. Lo más importante ahora para OV7 es que ninguno de sus integrantes hable sobre otro públicamente, pues así no habrá malentendidos.

“Ya nos arreglamos y siempre dijimos (que) para evitar malos entendidos de que uno habla, otro dice otra cosa, es que comenzó a pasar eso (...) quedamos en un acuerdo de que nadie iba a hablar de nadie porque, obviamente, tú decías algo y te contestaba el otro, y era lo peor que podía pasar”, expresó.

