Hospitalizaron a Livia Brito de emergencia: “Me enfermé, bebés”

Livia Brito ha destacado a lo largo de su carrera por su participación en múltiples telenovelas, pero en esta ocasión la artista preocupó a sus fans en redes sociales tras anunciar que permaneció durante en un hospital.

Aunque la cubana no dio mucha información respecto a los motivos por los que ingresó de emergencia al nosocomio, sí compartió una imagen en donde se le ve desmejorada en una cama.

Fue desde una historia en Instagram donde la actriz de melodramas como La desalmada, Triunfo del amor o Abismo de Pasión comentó que llevaba varias horas internada.

“Y así mi noche de anoche hasta las 5:30 am. Me enfermé bebés”, escribió.

En la fotografía se puede ver a Livia canalizada, con un aparato para la presión en el brazo y en una camilla. Asimismo, se le observa dormida y tapada.

Hasta el momento la actriz no ha mencionado cuál es su estado de salud actual o continuará en el hospital por más tiempo. Además, no se sabe cuáles fueron los motivos por los que su salud se vio comprometida.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pero contrario a lo que se esperaba, algunos de ellos fueron en contra de la actriz.

“#LiviaBrito ya déjate de hacer la víctima, párate de esa cama y paga lo que debes chula”. “Es una violenta y todavía Televisa la recompensa y la gente de tonta consumiendo lo que hace”. “Que inventada, cuando estás en esa situación en lo último que piensas es en tomarte fotos, ridícula”, fueron las duras menciones que circulan en Twitter.

Y es que la actriz durante toda su carrera se ha visto envuelta en múltiples controversias, una de las más recordadas fue cuando golpeó a un reportero.

Todo sucedió en junio de 2020, cuando Livia agredió al paparazzi Ernesto Zepeda cuando ambos se encontraban en Cancún y el fotógrafo intentaba tomar unas imágenes sin el consentimiento de la actriz.

El fotógrafo había pedido para resarcir el daño alrededor de 300 mil pesos causados por las agresiones en su contra y la pérdida de sus herramientas de trabajo, pues tuvo que pagar cuentas médicas, los honorarios de su abogado y la renta mensual de equipo fotográfico, además de que los daños materiales que sufrió ascienden a más de 80 mil pesos mexicanos.

Livia admitió que su conducta no fue la indicada y pidió una disculpa a sus seguidores: “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento [...] me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido”, señaló primeramente.

“Le solicité que borrara las fotos [...] y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné con una cachetada hacia él”, contó la intérprete del Triunfo del amor en ese entonces.

Así, el fotógrafo inició un proceso legal en contra de Brito, pero a inicios de 2022 se dio a conocer que la jueza de control desestimó el caso, pues en la audiencia se determinó que la exposición de la imagen de cualquier individuo sin autorización viola el derecho de dignidad humana y que la pretensión de los entonces imputados era proteger su integridad y privacidad.

