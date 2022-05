Escándalos políticos, acusaciones y muertes: los temas que Sergio Mayer tocará en su libro biográfico

Sergio aseguró que su libro causará controversia (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Tal y como ya lo había adelantado hace unos meses, Sergio Mayer se encuentra en el desarrollo de un libro biográfico donde abordará aspectos controversiales de su vida personal y trayectoria artística. El actor y ex diputado federal promete contar “su verdad” respecto a distintas polémicas en las que se ha visto involucrado, y aunque aún no tiene título tentativo ni fecha de lanzamiento, el famoso se encuentra muy entusiasmado con el proyecto:

“Increíble, no sabes que mientras más escribo y recuerdo y saco cosas... hijole, está quedando bastante interesante, yo creo que va a ser para ustedes (la prensa), buen material. No tengo duda que va a haber temas polémicos, van a saber realidades desde mi punto de vista, desde mi percepción y desde mi realidad, porque han dicho de todo, pero yo voy a dar mis versiones y mi punto de vista”, contó el político en un encuentro con los medios de comunicación a las afueras de Televisa.

Además de hablar de sus inicios en el mundo artístico a inicios de los años 90 con el grupo Garibaldi, y de su relación con su ex pareja Bárbara Mori, madre de su hijo Sergio Mayer Mori, el también productor teatral abordará sus polémicas, no así las relaciones con múltiples mujeres que han sido sus novias, al considerarlo invasivo a la vida privada actual de ellas:

En el material, Sergio hablará de Bárbara Mori, madre de su hijo Sergio (Foto: Instagram/@delamori/@smayermori)

“No sé si mencionar ese tema, hay que ser respetuosos en ese aspecto porque hoy día ya tienen pareja, ya están casadas y pues no, tuve algunas parejas pero yo creo que en ese tema a lo mejor no. Pero de todo lo demás, de todas las polémicas, chismes, dimes y diretes, voy a dar, y a aclarar muchas cosas”, enfatizó el hombre de 55 años.

Al ser cuestionado por si hablaría del tema de su gran amigo Luis de Llano, creador de Garibaldi y Timbiriche, a quien Sasha Sokol acusó de haber abusado de ella siendo una adolescente, Mayer lo negó rotundamente, sin embargo destapó otros tópicos que tocará en la publicación.

Mayer abordará su relación con Luis de Llano como creador de Garibaldi (Fotos: Instagram@sergiomayerb/@luisdllanomacedo)

“Ese no es un tema, voy a hablar de Luis de Llano dentro del libro, sí, por supuesto, pero no de su tema porque eso a mí no me compete, pero sí Luis de Llano está en el libro en la parte de Garibaldi, (voy a tocar) el accidente de Todo para mujeres, el tema de las regalías, el tema de cuando fui a Miami a recuperar el cuerpo, lo de José José”, expresó.

Mayer aún no ha pensado qué nombre ponerme a su publicación, y para ello pedirá ayuda a su público próximamente: “Voy a subir a redes que me ayuden con el título”.

Ya en marzo pasado, el ex presidente de la Comisión de cultura, adelantó a la prensa que ya se encuentra trabajando en la planeación de los capítulos que conformarán la publicación e incluso pidió a los mismos reporteros que lo ayudaran a proponerle temas para retomar las controversias que le atañen, pues no podría recordarlos todos.

Sergio Mayer está actualmente casado con Issabela Camil (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Fue en el estreno de la obra de teatro Ghost donde el también actor de telenovelas reveló que en el libro en cuestión tocará temas como sus romances y las especulaciones en el terreno político en las que se ha visto involucrado.

“Voy a dar mi versión de los hechos, de las cosas, de todo lo que han dicho, de lo que me ha tocado, acusado, un poco de todo, desde dónde vengo, lo que he hecho, algunas relaciones (sentimentales) que voy a hablar”. Mayer pidió a los representantes de la prensa que si recordaban de algún tema en específico se lo hicieran saber, pues probablemente haya sucesos y polémicas que pase por alto por no acordarse de ellas.

“Voy a contar todo lo que estoy pensando que me acuerdo, si ustedes tienen algún tema que me puedan recordar ‘oye también esto, se ha dicho esto...’ recuérdenme, porque yo apenas estoy haciendo los capítulos”, expresó entonces.

