Hilary Duff se despidió de México: “Adiós CDMX, te amo”

Hilary Duff se despide de la Ciudad de México Foto: Instagram/@hilaryduff

Hilary Duff, reconocida actriz y cantante estadounidense, fue captada la noche del 29 de abril entre el público mexicano que se dio cita en las inmediaciones del Foro Sol de la CDMX para disfrutar la icónica presentación de The Killers.

Tras su paso por la Ciudad de México, donde compartió diversos videos y fotos junto a su pareja Matthew Koma, la protagonista del remake de How I Met Your Mother, How I Met Your Father, agradeció la hospitalidad por parte de sus seguidores en la CDMX con una serie de fotografías: “Adios CDMX, te amo”, redactó en su mensaje de despedida junto a un gran corazón rojo.

Duff, quien se ganó el cariño del público por personajes emblemáticos como Lizzie McGuire asistió al concierto de los intérpretes de Mr. Brightside acompañada por su esposo, y aunque por su fama se esperaba que disfrutara del espectáculo desde una zona VIP, la actriz permaneció en zona general en donde amablemente se tomó fotografías con los fanáticos que la reconocían y disfrutó de una típica michelada.

Hilary Duff se despidió de la CDMX Foto: Instagram/@hilaryduff

Asimismo, su pareja, el DJ y productor musical Matthew Koma compartió algunas impresiones durante su visita a la capital de México y agradeció la posibilidad de estar en los diferentes atractivos turísticos de la CDMX como la colonia Condesa, la Avenida Insurgentes y el famoso restaurante Pujol, en Polanco junto con la que es su esposa desde 2019.

Algunas de las imágenes trascendieron en redes sociales y se manifestaron con miles de memes, fue durante su aparición en el concierto de The Killer cuando se pudo ver a Hilary Duff disfrutando la presentación con una michelada.

“Imagina ir a ver a The Killers y te encuentras a Hilary Duff. Yo me hubiera mi4d0 jajaja”, “Hilary Duff esta en México diosito pls mándame un milagro para encontrármela por la calles de cdmx”, “Pensando viajar a cdmx para toparme casualmente con Hilary Duff”, escribieron algunos internautas vía Twitter.

La actriz estadounidense asistió al concierto de The Killers en el Foro Sol (Fotos: Twitter / @equissoypao_)

Más tarde y luego del revuelo causado por su presencia en el Foro Sol, el sábado 30 de abril, algunos usuarios aseguraron en Twitter que vieron a la cantante caminando por las calles de la colonia Roma, en la CDMX.

“Hay que hacer una peda todos los que no pudimos ver a Hilary Duff en la Roma”. “¿Donde me podré encontrar a Hilary Duff? Me urge decirle que ella me hizo quien soy hoy”. “Hilary Duff se encuentra en CDMX, hay muchas personas tomándose fotos con ella. Dios tiene sus favoritos, sin duda”. “Hilary Duff esta en México diosito please mándame un milagro para encontrármela por la calles de CDMX”, señalaron algunos internautas respecto a la visita de la actriz a la capital mexicana.

Matthew Koma junto a su pareja en calles de la Ciudad de México Foto: Instagram/@matthewkoma

No es la primera vez que Hilary llega a México sin propósitos laborales, pues varias ocasiones ha sido captada de vacaciones en algunas de las playas más paradisiacas de México junto a su esposo.

Pese a la expectación que causó su visita en la Ciudad de México, la también intérprete se había mantenido alejada desde el 2015 fuera de los reflectores mediáticos, hasta que regresó recientemente para la versión independiente de How I Met Your Father.

Fue a penas hace dos años que la intérprete de What Dreams Are Made Of anunció la cancelación del reboot de Lizzie McGuire, serie que produciría Disney Plus. La cantante no ahondó en por qué sus fans no verían una continuación de uno de sus personajes más importantes, sino que se disculpó y lamentó el no poder llevar a las pantallas a su más grande personaje.

SEGUIR LEYENDO: