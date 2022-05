Pepe Aguilar explotó contra quienes ya no usan cubrebocas

Pepe Aguilar mostró su enojo tras subir a un avión en Estados Unidos (IG: pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar volvió a figurar en la conversación, pues el cantante de regional mexicano explotó fuertemente contra las personas que no usan cubrebocas, y para argumentar su molestia puso en contexto la enfermedad que continúa azotando al mundo, el COVID-19, que a la fecha sigue cobrando vidas en distintas latitudes.

El patriarca de la llamada “dinastía Aguilar” expresó en un video en vivo de Instagram su descontento contra aquellos, quienes aseguró, no han aprendido nada sobre medidas de higiene y salud, pues desde su percepción es necesario el uso del sentido común para no poner en riesgo de contagio a otras personas.

La furia del hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se desató cuando al abordar un avión en Estados Unidos, se percató que ya nadie usaba mascarilla, pues en dicho país ya no es del todo obligatorio: “Parece que les dijeron: ‘Todos los que tengan tos súbanse al avión, todos los que tengan gripa o estén tosiendo, vénganse, al cabo ya no se ocupa mascarilla y tosan con singular alegría’, ¿Neta? ¿Eso es libertad? Eso no es libertad, porque tu libertad termina cuando empieza la mía, jovencito o jovencita; y si tú estás enfermo, yo por qué voy a querer estar enfermo”.

Pepe es asiduo a realizar transmisiones en vivo en sus redes sociales (Foto: Efe)

El exponente de regional mexicano cuestionó a sus seguidores sobre las lecciones aprendidas ante la crisis sanitaria surgida a finales de 2019 en China: “¿Qué no aprendimos nada la pandemia? No aprendimos nada. O sea, te dice el gobierno que ya puedes quitarte la mascarilla y ahí vas a quitártela, usa el sentido común por el amor de Dios. Estás enfermo, no enfermes a todos los demás, ponte la p*nche mascarilla”, expresó.

El papá de Leonardo y Ángela Aguilar invitó a sus más de 2 millones de followers a que “no bajen la guardia” y continúen preponderando el uso de la mascarilla en lugares públicos: “Yo creo que esta situación que sucedió en el mundo tenemos que salir con más conocimiento, con algún aprendizaje, con alguna lección, por el amor de Dios, yo no quiero tus gérmenes, ni tú quieres lo míos. Si te vas a subir a un lugar que está hasta la mother de gente, ponte tu mascarilla o no vayas, porque yo no quiero tus gérmenes”.

Ante lo difundido por el famoso, los usuarios de las redes sociales destacaron la importancia de seguir cuidándose y se sumaron a su petición: “Así es Pepe, a la gente ya se le olvidó la tragedia que trajo el covid”, “Bien dicho, Pepe, no sólo el coronavirus, también la influenza, tos, gripa y resfriado común se pueden evitar con el uso del tapabocas en espacios cerrados”, son algunos de los comentarios respecto al tema.

Pepe instó a sus seguidores a continuar con el uso de la mascarilla (Foto: Instagram: pepeaguilar_oficial)

Por otro lado, el cantante fue noticia recientemente porque su hija, Ángela Aguilar, contó los motivos por los que él la regañaba de chica, y llamó la atención que fuera por el interés que despertaba en los jóvenes.

Fue en una entrevista concedida para el canal Cheleando con las estrellas, donde la intérprete de Ahí donde me ven reveló que era muy asediada por los niños, hecho que causaba la molestia de Pepe Aguilar, pues la tachaba de “coqueta”.

“No era noviera, yo creo que era coqueta. Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decá que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui”, explicó la menor de los hermanos Aguilar.

Ángela confesó que su papá la regañaba "por coqueta" (Foto: Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial)

Fue el cariño y la atención de los niños del colegio lo que causaba los celos de Pepe Aguilar, quien en repetidas ocasiones le pidió que dejara de comportarse de esa forma: “Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.

