Qué dijo Pepe Aguilar sobre la polémica de Ángela Aguilar y Gussy Lau

Los Aguilar finalmente hablaron acerca de la polémica que están viviendo, pero ambos se mostraron reservados en el tema (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

En medio de la polémica que comenzó debido a la filtración de fotos en las que Ángela Aguilar y Gussy Lau se estaban besando, finalmente Pepe Aguilar aseguró que en un futuro hablará sobre el tema, pero ahora sólo protegerá a su hija.

A pesar de que la familia Aguilar sigue mostrándose hermética ante los cuestionamientos acerca del su romance entre la cantante y el compositor 15 años mayor que ella o sobre la persona que filtró el noviazgo, Ángela por primera vez respondió algunas preguntas de la presa, tranquila y deseándole lo mejor a quienes hayan querido exponer su vida privada.

Durante un corto encuentro con la cámara de Despierta América, la hija de Pepe Aguilar aseguró que, a pesar del escándalo en que la envolvieron, está muy enfocada en su carrera y en sus nuevos proyectos, eso le ha permitido sentirse mejor y dejar atrás la polémica.

Ángela no quiso responder a las preguntas acerca de la situación de su romance con Gussy, la cual se ha rumorado que ya habría llegado a su fin (Foto: Instagram/@gussylau)

“Me encuentro mejor ¿Sabes qué? Estoy muy enfocada en las cosas en las que no estaba tan enfocada antes, que es mi carrera, mi música, estoy viendo qué proyectos nuevos voy a hacer, series, películas, voy a actuar, y a trabajar esas cosas”

No obstante, Pepe Aguilar no se sentiría igual que su hija, pues él no quiso hacer comentario alguno acerca del romance entre Ángela y Gussy, pero hizo una excepción para la cámara de El gordo y la flaca, desde el aeropuerto de Nueva York.

Según explicó el patriarca de los Aguilar, primero quiere que los asuntos de su familia sean tratados en privado, no a través de los medios, por lo que no quiso enviar mensaje alguno a quienes difundieron las fotos de su hija y Lau.

Pepe nuevamente se negó a hablar con la prensa sobre Gussy Lau, pero dijo que en un futuro lo hará (Foto: EFE)

“Si me diera el deseo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres”, dijo contundente.

Ante la presión de la prensa, pidió paciencia y comentó que seguramente en un futuro se sentirá cómodo hablando abiertamente del tema, pero, por el momento, sólo le interesa cuidar de su familia, a la cual sólo buscará defender ante las adversidades.

“Es que no quiero hablar. No voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos, cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito”

Pepe Aguilar dijo que está preocupado por cuidar de su familia, por lo que no hablará sobre lo ocurrido con Ángela hasta después (Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Por su parte, Ángela agradeció el apoyo que el público le ha brindado desde que vio tan expuesta su privacidad y mencionó que está preparada para lo que ocurra en los próximos meses en su carrera, pues dijo: “Los quiero más, y estoy muy feliz y agradecida. Estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo”.

La intérprete de Dime cómo quieres no quiso enviar un mensaje negativo a las personas que difundieron las imágenes del beso que compartía con Gussy, al contrario, les deseó lo mejor y descartó que la filtración haya sido con la intención de perjudicarla.

“No, yo creo que no (alguien la quiere perjudicar); creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo, y que Dios los bendiga a todos (…) Honestamente no (sobre enviarle un mensaje a quienes filtraron las fotos), puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”

A pesar de que hace unos días ella dijo que su próximo álbum debería llamarse “Mexicana, dejada y soltera”, en esta ocasión no quiso hablar respecto a su supuesta separación, pero hizo hincapié en que actualmente se siente más feliz que en otras ocasiones.

