Lolita Cortés lamentó que no ha sido considerada para “La Academia 20 años”: “Me habría encantado”

La cantante nació el 23 de octubre de 1970, actualmente tiene 51 años. (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Lolita Cortés, se sinceró sobre su posible participación en La Academia 20 años, una nueva temporada del reality de canto que ha lanzado a grandes estrellas mexicanas como Carlos Rivera, Yuridia, Yahir, Myriam Montemayor, Victor García, por mencionar algunos. En medio de las especulaciones sobre su regreso como Juez de Hierro, la afamada artista lamentó que hasta el momento no ha sido considerada.

La intérprete de 51 años concedió una entrevista para el periodista de espectáculos Eden Dorantes, donde fue cuestionada sobre su participación en la nueva generación de La Academia, de TV Azteca, y la tercer temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, show del matutino de Televisa, esto debido a los rumores que apuntan no formará parte de ninguno de los dos.

Al respecto, Lolita Cortés aseguró que ninguna persona relacionada con el reality de canto se ha comunicado con ella para acordar su regreso como juez, por esa razón todavía no puede confirmar su incorporación. La actriz dejó entrever que la situación la ha tomado por sorpresa porque, al igual que muchos seguidores del programa, esperaba poder regresar con sus escandalosas críticas que han marcado una diferencia desde la tercera generación.

Su discusión con Jolette es una de las polémicas más recordadas del reality. (Foto: La Academia)

“No tengo idea porque no ha habido ningún acercamiento hasta ahorita. La verdad es que mucha gente pensó y mucha gente creyó que iba a haber un acercamiento, no he tenido ese acercamiento, pero espero igual, no sé, mandar un saludo”, declaró.

A pesar de la ilusión que existe entre el público por verla en el panel del jurado, Lolita Cortés comentó que posiblemente esto no suceda porque considera que si dicha producción hubiera pensado en ella, seguramente para este abril ya habría noticias positivas, pero no es así: “Creo que ya el tiempo ha pasado y de haber pensado en mí, yo creo que lo habrían hecho tiempo atrás”.

No obstante, Lolita Cortés comentó que de no participar en el proyecto posiblemente todo salga bien porque ya “Han habido varias Academias sin mí que no ha habido ningún problema”, pero de todas maneras piensa que es una lastima, en especial después de su trayectoria dentro del reality.

Lolita Cortés bailará este jueves en la pista de "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @soylolacortes/ Instagram)

Por otro lado, Lolia Cortés confirmó que no será juez en la tercera temporada de Las Estrellas bailan en Hoy porque saldrá de viaje en los próximos meses: “Va a ser muy difícil para mí. Vino mucho trabajo, voy a estar saliendo de México, voy a estar de gira con la Master Class de comedia musical de Lola y Laura Cortés [...] no nos rindió el tiempo”.

Con el fin de evitar especulaciones, la intérprete aclaró que su decisión no tiene nada que ver algún con algún problema con el matutino y mencionó que siente un gran cariño por el proyecto debido a que los actores, actrices, cantantes o comediantes que concursan salen de su zona de confort y asumen el gran reto.

“Me habría encantado, amo el programa, amo el proyecto y amo a todos los artistas que están decididos a probar que lo pueden lograr, que pueden mejorarse, espero que si llega a haber una cuarta que me tomen en cuenta estar con ellos”, agregó.

Lola Cortés rompió en llanto por la actuación de Marisol González y Moisés Muñoz. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

De acuerdo con información de Eden Dorantes, Emma Pulido, reconocida bailarina profesional que también ha colaborado como crítico en algunos programas, tomará el espacio que dejó libre Lolita Cortés en el panel del jurado. El periodista cuestionó a la conductora de El rival más débil sobre la incorporación de la estrella de danza en el show y muy contenta con la noticia respondió: “Es maravillosa, ella es toda una maestra, ella si sabe”.

